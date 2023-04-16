В Перми сняли с продажи объект культурного наследия

Ранее здание продавали за 391 млн рублей
Объявление о продаже торгового комплекса «Горный хрусталь» сняли с продажи на сайте «Авито». Здание является объектом культурного наследия, до снятия с продажи его продавали за 391 млн рублей.
«По данным сайта „Авито“, объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85 снято с публикации», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владелец торгового комплекса — «БТ Групп».
Здание на продажу выставили в январе 2023 года. Тогда стоимость здания составляла 528 млн рублей. Площадь объекта — 11 тысяч кв. метров. Якорные арендаторы «Горного хрусталя» DNS и «Перекресток». В ТЦ также располагаются концертно-клубная и ресторанная площадка города.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.