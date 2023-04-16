В Перми сняли с продажи объект культурного наследия

Пермский ТЦ «Горный хрусталь» сняли с продажи на «Авито»

17 апреля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Ранее здание продавали за 391 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Объявление о продаже торгового комплекса «Горный хрусталь» сняли с продажи на сайте «Авито». Здание является объектом культурного наследия, до снятия с продажи его продавали за 391 млн рублей. «По данным сайта „Авито“, объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85 снято с публикации», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владелец торгового комплекса — «БТ Групп». Здание на продажу выставили в январе 2023 года. Тогда стоимость здания составляла 528 млн рублей. Площадь объекта — 11 тысяч кв. метров. Якорные арендаторы «Горного хрусталя» DNS и «Перекресток». В ТЦ также располагаются концертно-клубная и ресторанная площадка города.

Объявление о продаже торгового комплекса «Горный хрусталь» сняли с продажи на сайте «Авито». Здание является объектом культурного наследия, до снятия с продажи его продавали за 391 млн рублей. «По данным сайта „Авито“, объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85 снято с публикации», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владелец торгового комплекса — «БТ Групп». Здание на продажу выставили в январе 2023 года. Тогда стоимость здания составляла 528 млн рублей. Площадь объекта — 11 тысяч кв. метров. Якорные арендаторы «Горного хрусталя» DNS и «Перекресток». В ТЦ также располагаются концертно-клубная и ресторанная площадка города.