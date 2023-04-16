16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Перми сняли с продажи объект культурного наследия

Пермский ТЦ «Горный хрусталь» сняли с продажи на «Авито»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты культурного наследия. Тюмень, ул 25 лет октября 13, дом колмакова
Ранее здание продавали за 391 млн рублей Фото:

Объявление о продаже торгового комплекса «Горный хрусталь» сняли с продажи на сайте «Авито». Здание является объектом культурного наследия, до снятия с продажи его продавали за 391 млн рублей.

«По данным сайта „Авито“, объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85 снято с публикации», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владелец торгового комплекса — «БТ Групп».

Здание на продажу выставили в январе 2023 года. Тогда стоимость здания составляла 528 млн рублей. Площадь объекта — 11 тысяч кв. метров. Якорные арендаторы «Горного хрусталя» DNS и «Перекресток». В ТЦ также располагаются концертно-клубная и ресторанная площадка города.

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Объявление о продаже торгового комплекса «Горный хрусталь» сняли с продажи на сайте «Авито». Здание является объектом культурного наследия, до снятия с продажи его продавали за 391 млн рублей. «По данным сайта „Авито“, объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85 снято с публикации», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Владелец торгового комплекса — «БТ Групп». Здание на продажу выставили в январе 2023 года. Тогда стоимость здания составляла 528 млн рублей. Площадь объекта — 11 тысяч кв. метров. Якорные арендаторы «Горного хрусталя» DNS и «Перекресток». В ТЦ также располагаются концертно-клубная и ресторанная площадка города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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