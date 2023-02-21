Свердловский омбудсмен назвала опасность, которая ждет вернувшихся с СВО

Омбудсмен Мерзлякова: система реабилитации ветеранов в Свердловской области не выработана

Свердловчане, вернувшиеся с фронта, могут столкнуться с проблемами в реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участников спецоперации из Свердловской области, которые вернутся с фронта на реабилитацию, ждут трудности с лечением. Из-за неопределенности на федеральном уровне уральские клиники не знают, как реабилитация будет оплачиваться. Об этом заявила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«У нас на реабилитацию [участников спецоперации] готов госпиталь ветеранов войн, готовы некоторые реабилитационные клиники. Но Минздрав и Минобороны пока не выработали пункты, как реабилитация будет оплачиваться. И если в ближайшее время этого не случится, мы, прежде всего, затянем с лечением [вернувшихся с фронта]», — предупредила Мерзлякова.

Омбудсмен напомнила историю, когда под Сватово (ЛНР) подорвался автомобиль с военными из Свердловской области. Два солдата из Артемовского погибли, а еще пятеро из Режа получили тяжелые ранения. «Сейчас они после госпиталей вернулись, с палочками идут… Да, возможно, наши любимые предприятия, в частности УГМК, оплатят [санаторий] „Липовку“. Но в целом система не выработана, я это знаю», — заключила она.

Вопрос реабилитации военных на заседании заксо был упомянут в связи с выступлением президента РФ Владимира Путина 21 февраля. В своем послании Федеральному Собранию глава государства предложил создать в России фонд, который займется реабилитацией ветеранов боевых действий на Украине.