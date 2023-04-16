Режиссер из ХМАО, снявший нашумевший фильм о подростках, задумал создать сериал

Режиссер из Ханты-Мансийска Александр Хант, снявший «Межсезонье», задумал создать сериал

Александр Хант задумал создать сериал по своему фильму «Межсезонье» Фото: Илья Московец © URA.RU

Режиссер Александр Хант (уроженец Ханты-Мансийска) хочет сделать сериал по своему фильму «Межсезонье». В первые выходные своего проката его нашумевшая картина вошла в десятку самых кассовых лент.

«Всем привет! Это Хант. Со мной случилось озарение. Мы сняли огромное количество материала, и он во многом остался вне фильма, а только сейчас понял, как надо его монтировать. И теперь я перед сложным решением, нужна ли новая версия „Межсезонья“? Это будет сериал, но необычной формы. Что скажите?», — пишет режиссер на странице фильма в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Хант уточняет, что планирует использовать в сериале как документальные кадры с хроникой, так и сцены, которые не имеют отношения к сюжету. «Короче, все что осталось в нашей копилке. Скорее всего, разделю на части (серии), но они не будут иметь сюжетного развития», — поясняет режиссер.

Хант получил широкую известность благодаря своему первому фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Его вторая картина «Межсезонье» основана на реальной истории, которая случилась в 2016 году в Псковской области.

Ранее URA.RU рассказывало, что Хант сделал себе тату по картине свердловского художника Владимира Спартака, который на него напал. Инцидент случился во время их знакомства, однако им удалось найти общий язык.