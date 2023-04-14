Кинорежиссер Александр Хант (уроженец Ханты-Мансийска) сделал себе тату по мотивам картины свердловского художника Владимира Спартака, который снимался в его фильме. Сам Хант рассказывал, что при знакомстве художник напал на режиссера и его команду, но им удалось найти общий язык.
«У меня вот. Набил тату по картине Владимира Спартака „Смерть“. Бил во Владивостоке в салоне „Черная Каракатица“. Как вам?» — написал Хант на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото татуировки.
Хант известен своими фильмами «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье». Именно в последнем снялся свердловский художник. Кино основано на реальной истории, которая случилась в 2016 году в Псковской области.
Ранее URA.RU рассказывало, что фильм «Межсезонье» еще до конца широкого проката принес около 13 миллионов рублей, при этом в первые выходные лента заработала более пяти миллионов и вошла в десятку самых кассовых за уикенд.
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