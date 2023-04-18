18 апреля 2023

Легендарный полковник свердловской полиции попал в ДТП

Глава пресс-службы свердловской полиции Горелых попал в ДТП в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева
Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева Фото:

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева в Екатеринбурге. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Валерий Николаевич попал в аварию сегодня утром. Там ничего серьезного, но ситуация неприятная. Служебный автомобиль не сильно пострадал, насколько я слышал», — рассказал собеседник агентства.

Он не смог оценить, кто виноват в столкновении и какой ущерб получила пострадавшая сторона. Предположительно, инцидент произошел на улице Радищева, недалеко от остановки трамваев.

URA.RU обратилось к самому Горелых. «Без пострадавших», — кратко прокомментировал он.

Горелых пользуется уважением во всех силовых структурах Свердловской области и имеет авторитет в журналистской среде. Должность пресс-секретаря главка он занял в октябре 1999 года.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева в Екатеринбурге. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Валерий Николаевич попал в аварию сегодня утром. Там ничего серьезного, но ситуация неприятная. Служебный автомобиль не сильно пострадал, насколько я слышал», — рассказал собеседник агентства. Он не смог оценить, кто виноват в столкновении и какой ущерб получила пострадавшая сторона. Предположительно, инцидент произошел на улице Радищева, недалеко от остановки трамваев. URA.RU обратилось к самому Горелых. «Без пострадавших», — кратко прокомментировал он. Горелых пользуется уважением во всех силовых структурах Свердловской области и имеет авторитет в журналистской среде. Должность пресс-секретаря главка он занял в октябре 1999 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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