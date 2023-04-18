Легендарный полковник свердловской полиции попал в ДТП

Глава пресс-службы свердловской полиции Горелых попал в ДТП в Екатеринбурге

Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попал в ДТП на улице Радищева в Екатеринбурге. Информацию в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Валерий Николаевич попал в аварию сегодня утром. Там ничего серьезного, но ситуация неприятная. Служебный автомобиль не сильно пострадал, насколько я слышал», — рассказал собеседник агентства.

Он не смог оценить, кто виноват в столкновении и какой ущерб получила пострадавшая сторона. Предположительно, инцидент произошел на улице Радищева, недалеко от остановки трамваев.

URA.RU обратилось к самому Горелых. «Без пострадавших», — кратко прокомментировал он.

Горелых пользуется уважением во всех силовых структурах Свердловской области и имеет авторитет в журналистской среде. Должность пресс-секретаря главка он занял в октябре 1999 года.