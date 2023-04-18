18 апреля 2023

Пенсионер МВД, устроивший смертельное ДТП, оспаривает приговор

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Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы
Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы Фото:

Пенсионер МВД, который в 2022 году устроил смертельное ДТП на площади Карла Маркса, подал апелляционную жалобу на приговор районного суда. Ее рассмотрение назначено на 11 мая. Информация об этом размещена в картотеке Пермского краевого суда.

«Апелляционная жалоба поступила в суд 13 апреля, первое заседание назначено на 11 мая», — говорится на сайте. Ранее Свердловский районный суд приговорил 70-летнего пермяка к 3,5 годам колонии-поселения, но сторона защиты считает такое наказание слишком суровым.

Авария на площади Карла Маркса произошла 24 сентября 2022 года. 70-летний пенсионер МВД находился в болезненном состоянии, из-за чего не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии погибли три женщины, еще одна получила травмы.

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Пенсионер МВД, который в 2022 году устроил смертельное ДТП на площади Карла Маркса, подал апелляционную жалобу на приговор районного суда. Ее рассмотрение назначено на 11 мая. Информация об этом размещена в картотеке Пермского краевого суда. «Апелляционная жалоба поступила в суд 13 апреля, первое заседание назначено на 11 мая», — говорится на сайте. Ранее Свердловский районный суд приговорил 70-летнего пермяка к 3,5 годам колонии-поселения, но сторона защиты считает такое наказание слишком суровым. Авария на площади Карла Маркса произошла 24 сентября 2022 года. 70-летний пенсионер МВД находился в болезненном состоянии, из-за чего не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии погибли три женщины, еще одна получила травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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