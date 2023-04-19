Shot: беспилотник упал в аэропорту Пскова

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон
Дрон упал в Псковском аэропорту, сообщает Shot Фото:

В псковском аэропорту упал дрон, оснащенный видеокамерой. Его нашли на стоянке самолетов. В настоящий момент беспилотник находится на экспертизе.

«Квадрокоптер упал в псковском аэропорту „Княгиня Ольга“. Дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолетов», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. В настоящий момент БПЛА проходит экспертизу.

Ранее дрон нашли в промзоне в Подмосковье. Он упал в Подольске, боевых элементов на нем не обнаружено, передает «Федеральное агентство новостей».

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В псковском аэропорту упал дрон, оснащенный видеокамерой. Его нашли на стоянке самолетов. В настоящий момент беспилотник находится на экспертизе. «Квадрокоптер упал в псковском аэропорту „Княгиня Ольга“. Дрон с камерой марки AUTEL был обнаружен на месте стоянки самолетов», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник. В настоящий момент БПЛА проходит экспертизу. Ранее дрон нашли в промзоне в Подмосковье. Он упал в Подольске, боевых элементов на нем не обнаружено, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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