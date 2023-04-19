В Челябинске разыскивают водителя, сбившего пешеходов на переходе

ГИБДД Челябинска ищет очевидцев аварии
В Челябинске разыскивают водителя Kia Rio, сбившего двух пешеходов на улице Краснознаменная, 41/1. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
«Требуется помощь очевидцев. Водитель при совершении поворота налево совершил наезд на двух женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел 20 января 2023 года. Женщины переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии они получили травмы.
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