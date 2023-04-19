19 апреля 2023

В Челябинске разыскивают водителя, сбившего пешеходов на переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
ГИБДД Челябинска ищет очевидцев аварии Фото:

В Челябинске разыскивают водителя Kia Rio, сбившего двух пешеходов на улице Краснознаменная, 41/1. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«Требуется помощь очевидцев. Водитель при совершении поворота налево совершил наезд на двух женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 20 января 2023 года. Женщины переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии они получили травмы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске разыскивают водителя Kia Rio, сбившего двух пешеходов на улице Краснознаменная, 41/1. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД, пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. «Требуется помощь очевидцев. Водитель при совершении поворота налево совершил наезд на двух женщин», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 20 января 2023 года. Женщины переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии они получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...