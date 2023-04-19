В пермской колонии один зек забил другого до смерти гантелей

20 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Осужденный напал на своего сокамерника пока тот спал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В исправительной колонии № 29, расположенной в Перми, заключенный, вооружившись спортивной гантелей, забил другого осужденного до смерти. Решение суда по уголовному делу в отношении преступника размещено в картотеке Мотовилихинского районного суда. «Установлено, что 2 сентября 2022 года заключенный, отбывающий наказание в ИК-29 около пяти утра вооружился приготовленной заранее спортивной гантелей, подошел к спящему осужденному и, удерживая его, нанес гантелей несколько ударов по голове. Избитого мужчину отправили в больницу, где спустя несколько дней тот скончался в результате полученных травм», — говорится в решении. После того как все произошло, преступник сам пришел в дежурную часть колонии и признался в случившемся. По его словам, причиной случившегося послужил конфликт, когда потерпевший не поделился с ним посылкой, а накануне избиения и вовсе обозвал «петухом». Тогда заключенный затаил злобу на своего сокамерника и решил с ним расправиться. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 10,5 лет.

В исправительной колонии № 29, расположенной в Перми, заключенный, вооружившись спортивной гантелей, забил другого осужденного до смерти. Решение суда по уголовному делу в отношении преступника размещено в картотеке Мотовилихинского районного суда. «Установлено, что 2 сентября 2022 года заключенный, отбывающий наказание в ИК-29 около пяти утра вооружился приготовленной заранее спортивной гантелей, подошел к спящему осужденному и, удерживая его, нанес гантелей несколько ударов по голове. Избитого мужчину отправили в больницу, где спустя несколько дней тот скончался в результате полученных травм», — говорится в решении. После того как все произошло, преступник сам пришел в дежурную часть колонии и признался в случившемся. По его словам, причиной случившегося послужил конфликт, когда потерпевший не поделился с ним посылкой, а накануне избиения и вовсе обозвал «петухом». Тогда заключенный затаил злобу на своего сокамерника и решил с ним расправиться. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 10,5 лет.