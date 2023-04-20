В Миассе построят завод по переработке одежды в пластик

После переработки из старой одежды создадут новые вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) построят завод для переработки одежды из полиэстера в пластиковые гранулы. Как URA.RU рассказали инициаторы проекта, впоследствии материал станет сырьем при изготовлении пластиковых изделий.

«К концу 2024 года объект должен быть сдан. Строительство начнется предстоящим летом. Завод позволит перерабатывать одежду с содержанием полиэстера в пластиковые гранулы. Затем из них можно вторично производить любые изделия, например, вешалки для костюмов и малые архитектурные формы для благоустройства», — пояснила URA.RU руководитель проекта Яна Трудкова.

В настоящий момент ведутся переговоры по подбору и поставке оборудования, а так же испытания пробных партий полученной гранулы на заводах-производителях изделий из пластика. Производитель перерабатывающего оборудования будет российским. Стоит задача построить линию, которую в будущем можно наращивать. Первоначально мощность завода составит 10 тысяч тонн перерабатываемой одежды. Параллельно решаются вопросы с подключением стройплощадки к источникам электропитания и создаваемой инфраструктуре.

Собеседница URA.RU отметила, что завод будет расходовать сырье, получаемое инициаторами строительства от действующей инфраструктуры проекта «#Немузеймусора» в Екатеринбурге, Москве и Челябинске. Также для переработки могут принять «хвосты» других проектов по сбору одежды: многие из них одежду, которая содержит полиэстер, для переработки не используют. Сооснователь проекта Илья Капустин уточнил URA.RU, что синтетическую одежду смогут переработать полностью, смешанную с хлопком — отнести в разряд ветоши. Комбинированные ткани потенциально могут стать источниками альтернативной энергии, создав из них способом пиролиза RDF-топливо.

На заводе будет задействовано около ста сотрудников. Среди них сортировщики, операторы, грузчики, водители, менеджеры и научно-технический персонал. Площадь, на которой расположится завод, составляет 1500 квадратных метров. Финансирование частное, в основе лежат привлеченные инвестиции российского бизнеса. Расчетная стоимость запуска проекта составляет 134 млн рублей.