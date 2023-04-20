В Германии призвали президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом. Искренние люди: 1. Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. 2. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», —
При этом он отметил, что Зеленского сложно сравнить даже с немецким фельдмаршалом времен Второй мировой войны Фридрихом Вильгельмом Эрнст Паулюсом. «Этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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