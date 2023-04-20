20 апреля 2023

Медведев: в Германии попросили Зеленского не повторять ошибок Гитлера

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предрек киевскому режиму разгром, как у немцев в Сталинграде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Германии призвали президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом. Искренние люди: 1. Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. 2. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», — написал Медведев в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что Зеленского сложно сравнить даже с немецким фельдмаршалом времен Второй мировой войны Фридрихом Вильгельмом Эрнст Паулюсом. «Этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.

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В Германии призвали президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Немецкие журналисты из Die Welt прямо призывают главу украинских нацистов не повторять ошибок немецкого фюрера, которые были совершены под Сталинградом. Искренние люди: 1. Наконец-то поняли, что этот актер — настоящий проверенный фашист, истинный наследник национал-социалистов Германии. 2. Разгром его режима будет таким же, как в Сталинграде», — написал Медведев в своем telegram-канале. При этом он отметил, что Зеленского сложно сравнить даже с немецким фельдмаршалом времен Второй мировой войны Фридрихом Вильгельмом Эрнст Паулюсом. «Этот мелкий бандеровец — совсем не фельдмаршал Паулюс». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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