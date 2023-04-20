20 апреля 2023

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за массовой задержки самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, багаж, пассажир, приезжие, чемодан, командировка, отпуск, путешествие
ИЗ Екатеринбурга ночью не смогли вылететь несколько самолетов, вероятная причина — плохие метеоусловия Фото:

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства.

«Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово произошла задержка пяти рейсов. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 апреля в аэропорту Кольцово задержали вылет самолетов по маршрутам Екатеринбург —Москва авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Сочи авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Минеральные Воды авиакомпании «Аэрофлот». Всего от задержки пострадали 154 пассажира, из них 10 — несовершеннолетние. Вероятная причина — плохие метеоусловия.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства. «Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово произошла задержка пяти рейсов. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении. В ночь на 21 апреля в аэропорту Кольцово задержали вылет самолетов по маршрутам Екатеринбург —Москва авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Сочи авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Минеральные Воды авиакомпании «Аэрофлот». Всего от задержки пострадали 154 пассажира, из них 10 — несовершеннолетние. Вероятная причина — плохие метеоусловия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...