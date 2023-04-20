В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за массовой задержки самолетов

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки пяти рейсов в ночь на 21 апреля в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Информация об этом появилась в telegram-канале надзорного ведомства.
«Из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово произошла задержка пяти рейсов. Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.
В ночь на 21 апреля в аэропорту Кольцово задержали вылет самолетов по маршрутам Екатеринбург —Москва авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Россия»; Екатеринбург — Сочи авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа»; Екатеринбург — Минеральные Воды авиакомпании «Аэрофлот». Всего от задержки пострадали 154 пассажира, из них 10 — несовершеннолетние. Вероятная причина — плохие метеоусловия.
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