Пермяк обокрал пожилую мать

Сын украл у мамы мобильник и перевел с карты деньги
Житель поселка Яйва Пермского края обокрал свою пожилую мать. Неоднократно судимый наркозависимый мужчина за несколько раз снял с ее счета 14 тысяч рублей, а также украл мобильный телефон.
«Обнаружив пропажу мобильника и более 14 тысяч рублей с банковского счета женщина обратилась в полицию. Стражи порядка быстро разоблачили злоумышленника. Свои действия мужчина объяснил имеющейся у него наркотической зависимостью», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Пермяка признали виновным в краже. Суд отправил его на полтора года в колонию строгого режима.
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