20 апреля 2023

Пермяк обокрал пожилую мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, телефон, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Сын украл у мамы мобильник и перевел с карты деньги Фото:

Житель поселка Яйва Пермского края обокрал свою пожилую мать. Неоднократно судимый наркозависимый мужчина за несколько раз снял с ее счета 14 тысяч рублей, а также украл мобильный телефон.

«Обнаружив пропажу мобильника и более 14 тысяч рублей с банковского счета женщина обратилась в полицию. Стражи порядка быстро разоблачили злоумышленника. Свои действия мужчина объяснил имеющейся у него наркотической зависимостью», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермяка признали виновным в краже. Суд отправил его на полтора года в колонию строгого режима.

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Житель поселка Яйва Пермского края обокрал свою пожилую мать. Неоднократно судимый наркозависимый мужчина за несколько раз снял с ее счета 14 тысяч рублей, а также украл мобильный телефон. «Обнаружив пропажу мобильника и более 14 тысяч рублей с банковского счета женщина обратилась в полицию. Стражи порядка быстро разоблачили злоумышленника. Свои действия мужчина объяснил имеющейся у него наркотической зависимостью», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Пермяка признали виновным в краже. Суд отправил его на полтора года в колонию строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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