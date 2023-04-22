22 апреля 2023

Екатеринбуржец с тонировкой и без прав попал в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Авария произошла вечером 22 апреля на перекрестке улиц Расточная и Монтажников Фото:

В Екатеринбурге водитель легковушки Chevrolet Cruze без прав и с установленной тонировкой на машине врезался в Nissan. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка легковушки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Chevrolet Cruze при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Nissan. В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка Chevrolet, с ушибами доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 22 апреля на перекрестке улиц Расточная и Монтажников. За рулем легковушки был 22-летний мужчина, у которого нет прав на управление машиной, также у мужчины нет полиса обязательного страхования. Помимо этого на стеклах Chevrolet Cruze была установлена пленка, запрещенная по ГОСТ.

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В Екатеринбурге водитель легковушки Chevrolet Cruze без прав и с установленной тонировкой на машине врезался в Nissan. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка легковушки, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Chevrolet Cruze при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу автомашине Nissan. В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка Chevrolet, с ушибами доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 22 апреля на перекрестке улиц Расточная и Монтажников. За рулем легковушки был 22-летний мужчина, у которого нет прав на управление машиной, также у мужчины нет полиса обязательного страхования. Помимо этого на стеклах Chevrolet Cruze была установлена пленка, запрещенная по ГОСТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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