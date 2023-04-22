На Западе расстроились, что «ядерная опция» не убила россиян

Австрийский экономист Фельбермайер: Запад не смог полностью отключить Россию от Swift

23 апреля 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Экономист Фельбермайер заявил, что Запад не смог реализовать санкции в полной мере Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключение России от системы Swift должно было стать «ядерной опцией», которая была призвана погубить РФ, однако не возымело ожидаемого эффекта. К такому мнению пришел австрийский экономист Габриэль Фельбермайер. Он считает, что Запад не смог полностью реализовать планы по отключению, потому что был зависим от российского газа. Новость по теме ЕС разрешил общаться с санкционными банками по факсу вместо SWIFT «Swift не произвел ожидаемого эффекта прежде всего потому, что эта „ядерная опция“ не была приведена в действие нами полностью. Россия никогда не была полностью отключена от западной финансовой системы, потому что нам было необходимо и дальше оплачивать российский газ», — рассказал Габриэль Фельбермайер в интервью немецкому изданию Spiegel. Он заявил, что Запад использовал свою «ядерную опцию» неправильно. Страны Запада предложили отключить российские банки от Swift в ответ на начало специальной военной операции. В ООН начали обсуждать возобновление подключения России к Swift, потому что это бы облегчило выполнение «зерновой сделки», передает «Национальная служба новостей».

Отключение России от системы Swift должно было стать «ядерной опцией», которая была призвана погубить РФ, однако не возымело ожидаемого эффекта. К такому мнению пришел австрийский экономист Габриэль Фельбермайер. Он считает, что Запад не смог полностью реализовать планы по отключению, потому что был зависим от российского газа. «Swift не произвел ожидаемого эффекта прежде всего потому, что эта „ядерная опция“ не была приведена в действие нами полностью. Россия никогда не была полностью отключена от западной финансовой системы, потому что нам было необходимо и дальше оплачивать российский газ», — рассказал Габриэль Фельбермайер в интервью немецкому изданию Spiegel. Он заявил, что Запад использовал свою «ядерную опцию» неправильно. Страны Запада предложили отключить российские банки от Swift в ответ на начало специальной военной операции. В ООН начали обсуждать возобновление подключения России к Swift, потому что это бы облегчило выполнение «зерновой сделки», передает «Национальная служба новостей».