В пятом регионе за сутки объявлена опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области объявили угрозу атаки БПЛА
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В Оренбургской области объявили угрозу атаки БЛПА
В Оренбургской области объявили угрозу атаки БЛПА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников (БПЛА). Об угрозе предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — предупредил Солнцев. Сообщение размещено в его официальном telegram-канале.

О введении аналогичных режимов ранее сообщали власти Ростовской, Саратовской и Самарской областей. Как сообщал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА противника были обнаружены в трех городах и пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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В Оренбургской области объявили угрозу атаки беспилотников (БПЛА). Об угрозе предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. «Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — предупредил Солнцев. Сообщение размещено в его официальном telegram-канале. О введении аналогичных режимов ранее сообщали власти Ростовской, Саратовской и Самарской областей. Как сообщал врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА противника были обнаружены в трех городах и пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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