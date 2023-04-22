Диетолог дала четыре совета, как подготовить тело к лету

Диетолог Ефимова посоветовала следить за балансом калорий, чтобы подготовить тело к лету
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Для идеального тела летом необходимо включить в рацион клетчатку, считает диетолог Фото:

Для подготовки тела к лету необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку. Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова.

«Во-первых, следует ограничить кондитерские и мучные изделия, сахар, в том числе добавленный. Во-вторых, важно выбирать цельнозерновые продукты вместо привычного риса, макарон и белого хлеба», — передает слова Анастасии Ефимовой «Газета.ру».

Также диетолог посоветовала пользоваться мерными ложками, чтобы определять размер порций и следить за балансом калорий. Помимо этого для подготовки тела к лету необходимо минимум проводить две силовые тренировки в спортзале, считает Ефимова.

Ранее URA.RU публиковало советы журналиста Станислава Тимонова, которые помогут сбросить вес. Чтобы избавится от лишних килограммов, необходимо питаться с помощью ряда кулинарных комбинаций, которые также будут содержать необходимые питательные вещества.

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Для подготовки тела к лету необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку. Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова. «Во-первых, следует ограничить кондитерские и мучные изделия, сахар, в том числе добавленный. Во-вторых, важно выбирать цельнозерновые продукты вместо привычного риса, макарон и белого хлеба», — передает слова Анастасии Ефимовой «Газета.ру». Также диетолог посоветовала пользоваться мерными ложками, чтобы определять размер порций и следить за балансом калорий. Помимо этого для подготовки тела к лету необходимо минимум проводить две силовые тренировки в спортзале, считает Ефимова. Ранее URA.RU публиковало советы журналиста Станислава Тимонова, которые помогут сбросить вес. Чтобы избавится от лишних килограммов, необходимо питаться с помощью ряда кулинарных комбинаций, которые также будут содержать необходимые питательные вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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