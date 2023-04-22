Диетолог дала четыре совета, как подготовить тело к лету

Для подготовки тела к лету необходимо контролировать баланс калорий, правильно питаться и включить в рацион клетчатку. Об этом заявила врач-диетолог Анастасия Ефимова.
«Во-первых, следует ограничить кондитерские и мучные изделия, сахар, в том числе добавленный. Во-вторых, важно выбирать цельнозерновые продукты вместо привычного риса, макарон и белого хлеба», — передает слова Анастасии Ефимовой «
Также диетолог посоветовала пользоваться мерными ложками, чтобы определять размер порций и следить за балансом калорий. Помимо этого для подготовки тела к лету необходимо минимум проводить две силовые тренировки в спортзале, считает Ефимова.
Ранее URA.RU публиковало советы журналиста Станислава Тимонова, которые помогут сбросить вес. Чтобы избавится от лишних килограммов, необходимо питаться с помощью ряда кулинарных комбинаций, которые также будут содержать необходимые питательные вещества.
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