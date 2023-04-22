В Пермском городе друг мэра стал депутатом думы

23 апреля 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

В Пермском городе депутатом думы стал друг мэра Фото: Сергей Русанов © URA.RU По итогам подсчета голосов в думу Осинского городского округа был избран Олег Бочкарев. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы». «В Думу Осинского городского округа избрали Олега Бочкарева (округ № 9), а по округу №10 победила Марина Сухоплюева. Оба победителя представляют „Единую Россию“», — указано на сайте информационной системы. В результате голосования по данным избиркома средняя явка избирателей составила 15,3%, что является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае. Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.

По итогам подсчета голосов в думу Осинского городского округа был избран Олег Бочкарев. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы». «В Думу Осинского городского округа избрали Олега Бочкарева (округ № 9), а по округу №10 победила Марина Сухоплюева. Оба победителя представляют „Единую Россию“», — указано на сайте информационной системы. В результате голосования по данным избиркома средняя явка избирателей составила 15,3%, что является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае. Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.