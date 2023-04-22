22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Пермском городе друг мэра стал депутатом думы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы, архив. Пермь, подсчет бюллетеней, выборы, уик
В Пермском городе депутатом думы стал друг мэра Фото:

По итогам подсчета голосов в думу Осинского городского округа был избран Олег Бочкарев. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы».

«В Думу Осинского городского округа избрали Олега Бочкарева (округ № 9), а по округу №10 победила Марина Сухоплюева. Оба победителя представляют „Единую Россию“», — указано на сайте информационной системы.

В результате голосования по данным избиркома средняя явка избирателей составила 15,3%, что является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае. Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам подсчета голосов в думу Осинского городского округа был избран Олег Бочкарев. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы». «В Думу Осинского городского округа избрали Олега Бочкарева (округ № 9), а по округу №10 победила Марина Сухоплюева. Оба победителя представляют „Единую Россию“», — указано на сайте информационной системы. В результате голосования по данным избиркома средняя явка избирателей составила 15,3%, что является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае. Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...