В Пермском городе друг мэра стал депутатом думы

По итогам подсчета голосов в думу Осинского городского округа был избран Олег Бочкарев. Об этом сообщается на сайте ГАС «Выборы».
«В Думу Осинского городского округа избрали Олега Бочкарева (округ № 9), а по округу №10 победила Марина Сухоплюева. Оба победителя представляют „Единую Россию“», — указано на сайте информационной системы.
В результате голосования по данным избиркома средняя явка избирателей составила 15,3%, что является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае. Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае работали 6 участковых избирательных комиссий, было задействовано 50 членов УИК. Принять участие в выборах имели право порядка 6800 жителей Осы, Чусового и Полазны.
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