23 апреля 2023

В Магнитогорске подросток вышел из школы и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьники, ученики, телефон в школе, уроки
Подросток ушел из школы №20 24 апреля и пропал Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 24 апреля подросток 2008 года рождению ушел из школы и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсетях.

«Пропал Илья Лемеш, 2008 года рождения. В 11:00 24 апреля подросток ушел из школы №20, которая находится на улице Ворошилова, 27. С тех пор его местонахождение неизвестно. Подросток ростом 168-170 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и зелеными глазами. У него есть родинка справа над губой», — сообщается в паблике «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

Школьник был одет в черную толстовку на замке с капюшоном, белую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.

У подростка есть особая примета — родинка справа на верхней губой
У подростка есть особая примета — родинка справа на верхней губой
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области 24 апреля подросток 2008 года рождению ушел из школы и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсетях. «Пропал Илья Лемеш, 2008 года рождения. В 11:00 24 апреля подросток ушел из школы №20, которая находится на улице Ворошилова, 27. С тех пор его местонахождение неизвестно. Подросток ростом 168-170 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и зелеными глазами. У него есть родинка справа над губой», — сообщается в паблике «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсети «ВКонтакте». Школьник был одет в черную толстовку на замке с капюшоном, белую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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