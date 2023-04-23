Подросток ушел из школы №20 24 апреля и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 24 апреля подросток 2008 года рождению ушел из школы и пропал. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсетях.

«Пропал Илья Лемеш, 2008 года рождения. В 11:00 24 апреля подросток ушел из школы №20, которая находится на улице Ворошилова, 27. С тех пор его местонахождение неизвестно. Подросток ростом 168-170 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и зелеными глазами. У него есть родинка справа над губой», — сообщается в паблике «ЛЕГИОН-СПАС74» в соцсети «ВКонтакте».

Школьник был одет в черную толстовку на замке с капюшоном, белую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак. Информацию о местонахождении подростка можно сообщить волонтерам поискового отряда или в полицию.