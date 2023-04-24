Украина готовится ввести санкции против 16 тысяч россиян

24 апреля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

В Украине уверены, что санкции повлияют на Москву Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина планирует ввести персональные санкции на 16 тысяч россиян. В украинском агентстве по предотвращению коррупции уверены, что это окажет влияние на Москву. «Применение персональных санкций может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима», — сказано в сообщении опубликованном на сайте НАПК Украины. В настоящее время база агентства по предотвращению коррупции содержит девять тысяч лиц под санкциями и 16702 потенциально подсанкционных. В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV.

Украина планирует ввести персональные санкции на 16 тысяч россиян. В украинском агентстве по предотвращению коррупции уверены, что это окажет влияние на Москву. «Применение персональных санкций может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима», — сказано в сообщении опубликованном на сайте НАПК Украины. В настоящее время база агентства по предотвращению коррупции содержит девять тысяч лиц под санкциями и 16702 потенциально подсанкционных. В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV.