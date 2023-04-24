Украина готовится ввести санкции против 16 тысяч россиян

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Евромайдан. Киев, флаг украины, площадь независимости
В Украине уверены, что санкции повлияют на Москву Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина планирует ввести персональные санкции на 16 тысяч россиян. В украинском агентстве по предотвращению коррупции уверены, что это окажет влияние на Москву.

«Применение персональных санкций может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима», — сказано в сообщении опубликованном на сайте НАПК Украины. В настоящее время база агентства по предотвращению коррупции содержит девять тысяч лиц под санкциями и 16702 потенциально подсанкционных.

В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV.

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Украина планирует ввести персональные санкции на 16 тысяч россиян. В украинском агентстве по предотвращению коррупции уверены, что это окажет влияние на Москву. «Применение персональных санкций может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима», — сказано в сообщении опубликованном на сайте НАПК Украины. В настоящее время база агентства по предотвращению коррупции содержит девять тысяч лиц под санкциями и 16702 потенциально подсанкционных. В Евросоюзе считают, что если продолжать вводить антироссийские санкции, они будут наносить больше вреда именно станам Европы, нежели РФ. Государства будут укреплять свою автономию и активно стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить собственную экономическую безопасность, сообщил CCTV.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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