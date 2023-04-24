Пермяков зовут работать в Израиль на зарплату в тысячи долларов

Зарплату сотрудникам обещают выплачивать в долларах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяков приглашают трудиться разнорабочими в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. Сотрудникам обещают платить ежемесячную зарплату около четырех тысяч долларов. В переводе на российские деньги выходит более 300 тысяч рублей. Описание вакансии опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Требуются разнорабочие на фабрику по производству Coca-Cola. Место работы — город Бней-Брак, рядом с Тель-Авивом. Зарплата составляет 3800 долларов в месяц. График с семи утра до семи вечера, суббота — выходной. Обязанности — упаковка продукции, отбраковка товара», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что для работы не требуется знание иностранных языков, но обязательно наличие загранпаспорта. Оформление документов производится за счет работодателя. Он также обеспечивает сотрудников униформой, жильем в отеле, питанием и медицинской страховкой. От места проживания до фабрики и обратно рабочих доставляют корпоративным транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на стройке АЭС в Томской области. За вахту в 90 смен работникам без опыта обещают платить до 450 тысяч рублей.