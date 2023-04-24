24 апреля 2023

Пермяков зовут работать в Израиль на зарплату в тысячи долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплату сотрудникам обещают выплачивать в долларах Фото:

Пермяков приглашают трудиться разнорабочими в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. Сотрудникам обещают платить ежемесячную зарплату около четырех тысяч долларов. В переводе на российские деньги выходит более 300 тысяч рублей. Описание вакансии опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Требуются разнорабочие на фабрику по производству Coca-Cola. Место работы — город Бней-Брак, рядом с Тель-Авивом. Зарплата составляет 3800 долларов в месяц. График с семи утра до семи вечера, суббота — выходной. Обязанности — упаковка продукции, отбраковка товара», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что для работы не требуется знание иностранных языков, но обязательно наличие загранпаспорта. Оформление документов производится за счет работодателя. Он также обеспечивает сотрудников униформой, жильем в отеле, питанием и медицинской страховкой. От места проживания до фабрики и обратно рабочих доставляют корпоративным транспортом.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на стройке АЭС в Томской области. За вахту в 90 смен работникам без опыта обещают платить до 450 тысяч рублей.

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Пермяков приглашают трудиться разнорабочими в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. Сотрудникам обещают платить ежемесячную зарплату около четырех тысяч долларов. В переводе на российские деньги выходит более 300 тысяч рублей. Описание вакансии опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений. «Требуются разнорабочие на фабрику по производству Coca-Cola. Место работы — город Бней-Брак, рядом с Тель-Авивом. Зарплата составляет 3800 долларов в месяц. График с семи утра до семи вечера, суббота — выходной. Обязанности — упаковка продукции, отбраковка товара», — сообщается в объявлении. Уточняется, что для работы не требуется знание иностранных языков, но обязательно наличие загранпаспорта. Оформление документов производится за счет работодателя. Он также обеспечивает сотрудников униформой, жильем в отеле, питанием и медицинской страховкой. От места проживания до фабрики и обратно рабочих доставляют корпоративным транспортом. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на стройке АЭС в Томской области. За вахту в 90 смен работникам без опыта обещают платить до 450 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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