Мэр Перми по поручению губернатора сократил количество своих замов

25 апреля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

У Алексея Демкина осталось шесть заместителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин заявил, что сокращает количество своих заместителей. Полностью будет расформирован функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием», который с приставкой и. о. пока возглавляет Ирина Чирикова. Как отметил мэр на заседании городской думы, о необходимости сокращать число чиновников ранее говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Глава Перми Алексей Демкин на заседании городской думы рассказал, что принял решение сократить количество своих заместителей. Так, функционально-целевой блок „Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием“, который возглавлял Виктор Агеев, будет расформирован. На необходимость сокращения чиновничьего аппарата указывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится сообщении мэрии Перми в Telegram. Агеев, как рассказывало URA.RU, покинул пост 1 февраля. Теперь на его место никого назначать не будут. Подразделения, которые он курировал, перераспределят между другими заместителями мэра. Что будет с Ириной Чириковой, которая после Агеева замещала его пост, не уточняется. Теперь у Демкина осталось шесть заместителей: Эдуард Хайруллин, Александр Молоковских, Игорь Субботин, Дмитрий Галиханов, Алексей Грибанов и Ольга Андрианова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Перми Алексей Демкин заявил, что сокращает количество своих заместителей. Полностью будет расформирован функционально-целевой блок «Управление инвестиционно- строительной деятельностью, природопользованием», который с приставкой и. о. пока возглавляет Ирина Чирикова. Как отметил мэр на заседании городской думы, о необходимости сокращать число чиновников ранее говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Глава Перми Алексей Демкин на заседании городской думы рассказал, что принял решение сократить количество своих заместителей. Так, функционально-целевой блок „Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием“, который возглавлял Виктор Агеев, будет расформирован. На необходимость сокращения чиновничьего аппарата указывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — говорится сообщении мэрии Перми в Telegram. Агеев, как рассказывало URA.RU, покинул пост 1 февраля. Теперь на его место никого назначать не будут. Подразделения, которые он курировал, перераспределят между другими заместителями мэра. Что будет с Ириной Чириковой, которая после Агеева замещала его пост, не уточняется. Теперь у Демкина осталось шесть заместителей: Эдуард Хайруллин, Александр Молоковских, Игорь Субботин, Дмитрий Галиханов, Алексей Грибанов и Ольга Андрианова.