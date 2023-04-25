Пермяк засудил застройщика за кривые окна и стены в новой квартире

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд постановил выплатить пермяку стоимость устранения дефектов Фото:

Житель Перми подал иск в суд на застройщика своей 3-комнатной квартиры. Пермяк заметил в новом жилье множество недостатков и отсудил у подрядчика полную сумму на устранение изъянов в отделке жилья, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с АО „СтройПанельКомплект“ в пользу истца в возмещение расходов на устранение дефектов», — говорится в решении. Также ответчик должен выплатить компенсацию морального вреда собственнику и стоимость экспертизы.

После приобретения квартиры истец начал замечать недостатки в отделке квартиры. Пермяк обратился к специалистам, чтобы провести экспертизу квартиру и выявить конкретные недочеты. Среди прочего эксперты выявили: отклонение межкомнатных дверей и окон от вертикально плоскости, зазор между дверями и полом, пузыри на обоях, линолеум волнами, трещины в санузле, следы инструментов на стенах и т. д.

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Житель Перми подал иск в суд на застройщика своей 3-комнатной квартиры. Пермяк заметил в новом жилье множество недостатков и отсудил у подрядчика полную сумму на устранение изъянов в отделке жилья, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми. «Взыскать с АО „СтройПанельКомплект“ в пользу истца в возмещение расходов на устранение дефектов», — говорится в решении. Также ответчик должен выплатить компенсацию морального вреда собственнику и стоимость экспертизы. После приобретения квартиры истец начал замечать недостатки в отделке квартиры. Пермяк обратился к специалистам, чтобы провести экспертизу квартиру и выявить конкретные недочеты. Среди прочего эксперты выявили: отклонение межкомнатных дверей и окон от вертикально плоскости, зазор между дверями и полом, пузыри на обоях, линолеум волнами, трещины в санузле, следы инструментов на стенах и т. д.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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