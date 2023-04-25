Пермяк засудил застройщика за кривые окна и стены в новой квартире

Суд постановил выплатить пермяку стоимость устранения дефектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми подал иск в суд на застройщика своей 3-комнатной квартиры. Пермяк заметил в новом жилье множество недостатков и отсудил у подрядчика полную сумму на устранение изъянов в отделке жилья, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с АО „СтройПанельКомплект“ в пользу истца в возмещение расходов на устранение дефектов», — говорится в решении. Также ответчик должен выплатить компенсацию морального вреда собственнику и стоимость экспертизы.

После приобретения квартиры истец начал замечать недостатки в отделке квартиры. Пермяк обратился к специалистам, чтобы провести экспертизу квартиру и выявить конкретные недочеты. Среди прочего эксперты выявили: отклонение межкомнатных дверей и окон от вертикально плоскости, зазор между дверями и полом, пузыри на обоях, линолеум волнами, трещины в санузле, следы инструментов на стенах и т. д.