Пермские подростки решили портить имущество, чтобы занять себя

В Дзержинском районе Перми наказали родителей подростков, которые сломали шлагбаум и закидали камнями будку охранника на парковке. На вандализм молодых людей подтолкнуло наличие свободного времени и «отсутствие досуговой занятости», сказано на сайте районных администраций мэрии.
«В микрорайоне Парковый два подростка ломали шлагбаум, бросали камни в будку охранников. В своих объяснениях подростки пояснили, что на такие поступки их толкнуло бесцельное времяпрепровождение, отсутствие досуговой занятости. Родители не позаботились о том, чтобы их дети с интересом и пользой проводили свободное время», — поясняется на сайте. В отношении родителей молодых людей составлен протокол об административном правонарушении. Юные вандалы поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД по городу Перми.
В порче чужого имущества были замечены и подростки в Березниках. Там молодые люди проникли на территорию детсада и повредили веранду и игрушки. После случившегося полиция начала проверку.
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