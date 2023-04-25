Пермские подростки решили портить имущество, чтобы занять себя

26 апреля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Ничем не занятые молодые люди решили испортить чужое имущество Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Дзержинском районе Перми наказали родителей подростков, которые сломали шлагбаум и закидали камнями будку охранника на парковке. На вандализм молодых людей подтолкнуло наличие свободного времени и «отсутствие досуговой занятости», сказано на сайте районных администраций мэрии. «В микрорайоне Парковый два подростка ломали шлагбаум, бросали камни в будку охранников. В своих объяснениях подростки пояснили, что на такие поступки их толкнуло бесцельное времяпрепровождение, отсутствие досуговой занятости. Родители не позаботились о том, чтобы их дети с интересом и пользой проводили свободное время», — поясняется на сайте. В отношении родителей молодых людей составлен протокол об административном правонарушении. Юные вандалы поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД по городу Перми. В порче чужого имущества были замечены и подростки в Березниках. Там молодые люди проникли на территорию детсада и повредили веранду и игрушки. После случившегося полиция начала проверку.

В Дзержинском районе Перми наказали родителей подростков, которые сломали шлагбаум и закидали камнями будку охранника на парковке. На вандализм молодых людей подтолкнуло наличие свободного времени и «отсутствие досуговой занятости», сказано на сайте районных администраций мэрии. «В микрорайоне Парковый два подростка ломали шлагбаум, бросали камни в будку охранников. В своих объяснениях подростки пояснили, что на такие поступки их толкнуло бесцельное времяпрепровождение, отсутствие досуговой занятости. Родители не позаботились о том, чтобы их дети с интересом и пользой проводили свободное время», — поясняется на сайте. В отношении родителей молодых людей составлен протокол об административном правонарушении. Юные вандалы поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД по городу Перми. В порче чужого имущества были замечены и подростки в Березниках. Там молодые люди проникли на территорию детсада и повредили веранду и игрушки. После случившегося полиция начала проверку.