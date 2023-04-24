Ханты-Мансийск стал вторым городом в России по объему безналичных платежей

25 апреля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Объем безналичных платежей в Ханты-Мансийске составляет 73,1% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Ханты-Мансийск занял второе место в топ-100 городов России по объему безналичного торгового оборота. Об этом сообщает сервис «СберИндекс». «В Ханты-Мансийске доля безналичного торгового оборота за первый квартал 2023 года составила 73,1%. В прошлом году за аналогичный период объем составлял 69,6%», — следует из отчета на сайте сервиса. Первую строчку занял Якутск с оборотом 74,4%. Сургут занял в рейтинге 11 позицию, а Нижневартовск 35 строчку. Объем безналичных платежей в городах составил 70,6% и 68,2% соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.

Ханты-Мансийск занял второе место в топ-100 городов России по объему безналичного торгового оборота. Об этом сообщает сервис «СберИндекс». «В Ханты-Мансийске доля безналичного торгового оборота за первый квартал 2023 года составила 73,1%. В прошлом году за аналогичный период объем составлял 69,6%», — следует из отчета на сайте сервиса. Первую строчку занял Якутск с оборотом 74,4%. Сургут занял в рейтинге 11 позицию, а Нижневартовск 35 строчку. Объем безналичных платежей в городах составил 70,6% и 68,2% соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.