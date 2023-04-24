24 апреля 2023

Ханты-Мансийск стал вторым городом в России по объему безналичных платежей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объем безналичных платежей в Ханты-Мансийске составляет 73,1% Фото:

Ханты-Мансийск занял второе место в топ-100 городов России по объему безналичного торгового оборота. Об этом сообщает сервис «СберИндекс».

«В Ханты-Мансийске доля безналичного торгового оборота за первый квартал 2023 года составила 73,1%. В прошлом году за аналогичный период объем составлял 69,6%», — следует из отчета на сайте сервиса. Первую строчку занял Якутск с оборотом 74,4%.

Сургут занял в рейтинге 11 позицию, а Нижневартовск 35 строчку. Объем безналичных платежей в городах составил 70,6% и 68,2% соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.

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Ханты-Мансийск занял второе место в топ-100 городов России по объему безналичного торгового оборота. Об этом сообщает сервис «СберИндекс». «В Ханты-Мансийске доля безналичного торгового оборота за первый квартал 2023 года составила 73,1%. В прошлом году за аналогичный период объем составлял 69,6%», — следует из отчета на сайте сервиса. Первую строчку занял Якутск с оборотом 74,4%. Сургут занял в рейтинге 11 позицию, а Нижневартовск 35 строчку. Объем безналичных платежей в городах составил 70,6% и 68,2% соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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