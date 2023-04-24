Ханты-Мансийск стал вторым городом в России по объему безналичных платежей

Ханты-Мансийск занял второе место в топ-100 городов России по объему безналичного торгового оборота. Об этом сообщает сервис «СберИндекс».
«В Ханты-Мансийске доля безналичного торгового оборота за первый квартал 2023 года составила 73,1%. В прошлом году за аналогичный период объем составлял 69,6%», — следует из отчета на сайте сервиса. Первую строчку занял Якутск с оборотом 74,4%.
Сургут занял в рейтинге 11 позицию, а Нижневартовск 35 строчку. Объем безналичных платежей в городах составил 70,6% и 68,2% соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало, что Сургут и Ханты-Мансийск вошли в рейтинг самых умных городов России в плане цифровизации. Топ составило Министерство строительства РФ.
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