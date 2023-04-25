В Пермском крае в отношении закладчика возбудили шесть уголовных дел

26 апреля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Подозреваемый взят под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который делал закладки с наркотическими средствами. Он успел оборудовать четыре тайника, после чего его остановили полицейские. При личном досмотре у задержанного изъяли еще 35 пакетиков с наркотиками. В отношении закладчика возбудили шесть уголовных дел. «Задержанный устроился на работу в интернет-магазин закладчиком, чтобы получать бесплатно запрещенное вещество, так как сам на протяжении долгого времени является наркозависимым. Получив на реализацию запрещенное вещество большого веса, дома расфасовал 39 свертков. Следственным отделом возбуждено шесть уголовных дел», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ По Пермскому краю. В ходе обыска по месту жительства у мужчины также изъяли банку, в которой находилось 16 граммов героина. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Краснокамске (Пермский край) задержали 44-летнего ранее судимого мужчину, который делал закладки с наркотическими средствами. Он успел оборудовать четыре тайника, после чего его остановили полицейские. При личном досмотре у задержанного изъяли еще 35 пакетиков с наркотиками. В отношении закладчика возбудили шесть уголовных дел. «Задержанный устроился на работу в интернет-магазин закладчиком, чтобы получать бесплатно запрещенное вещество, так как сам на протяжении долгого времени является наркозависимым. Получив на реализацию запрещенное вещество большого веса, дома расфасовал 39 свертков. Следственным отделом возбуждено шесть уголовных дел», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ По Пермскому краю. В ходе обыска по месту жительства у мужчины также изъяли банку, в которой находилось 16 граммов героина. В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.