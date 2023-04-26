В Свердловской области возросло количество сгоревших домов

В Свердловской области сгорело 195 домов

26 апреля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В пяти населенных пунктах горение ликвидировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области от пожаров пострадало 195 домов, ранее речь шла о 92 сооружениях. Об этом сообщают экстренные службы. «В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — рассказали ТАСС спасатели. Ранее стало известно, что в поселке Сосьва огонь уничтожил 92 дома, при этом пожарные защитили от огня порядка 1200. Без крыши над головой осталось около 660 человек в результате масштабных пожаров в регионе.

В Свердловской области от пожаров пострадало 195 домов, ранее речь шла о 92 сооружениях. Об этом сообщают экстренные службы. «В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — рассказали ТАСС спасатели. Ранее стало известно, что в поселке Сосьва огонь уничтожил 92 дома, при этом пожарные защитили от огня порядка 1200. Без крыши над головой осталось около 660 человек в результате масштабных пожаров в регионе.