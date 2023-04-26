В Свердловской области возросло количество сгоревших домов

В Свердловской области сгорело 195 домов
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар в саду, горит дача
В пяти населенных пунктах горение ликвидировали Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области от пожаров пострадало 195 домов, ранее речь шла о 92 сооружениях. Об этом сообщают экстренные службы.

«В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — рассказали ТАСС спасатели.

Ранее стало известно, что в поселке Сосьва огонь уничтожил 92 дома, при этом пожарные защитили от огня порядка 1200. Без крыши над головой осталось около 660 человек в результате масштабных пожаров в регионе.

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В Свердловской области от пожаров пострадало 195 домов, ранее речь шла о 92 сооружениях. Об этом сообщают экстренные службы. «В поселках Таежный, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс пожары ликвидированы, в Сосьве — локализован. Сгорели 195 строений, включая 140 жилых домов», — рассказали ТАСС спасатели. Ранее стало известно, что в поселке Сосьва огонь уничтожил 92 дома, при этом пожарные защитили от огня порядка 1200. Без крыши над головой осталось около 660 человек в результате масштабных пожаров в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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