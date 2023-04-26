26 апреля 2023

Аналитики KSE: при поставках нефти из России в Азию нарушаются санкции G7

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , нефть
При транспортировке нефти из РФ были использованы услуги G7 — KSE Фото:
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Российская нефть в Азии продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний. Об этом говорит исследование Киевской школы экономики (KSE).

«Почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино, продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в 60 $ за баррель. И при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной», — сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования KSE.

В связи с проведением Россией спецоперации на Украине западные страны ввели ряд ограничительных мер. Ранее Министерство финансов РФ констатировало снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем 2022 года. В ведомстве заявили, что это последствия падения газового экспорта и снижения цены на нефть.

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Российская нефть в Азии продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний. Об этом говорит исследование Киевской школы экономики (KSE). «Почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино, продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в 60 $ за баррель. И при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной», — сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования KSE. В связи с проведением Россией спецоперации на Украине западные страны ввели ряд ограничительных мер. Ранее Министерство финансов РФ констатировало снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем 2022 года. В ведомстве заявили, что это последствия падения газового экспорта и снижения цены на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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