Аналитики KSE: при поставках нефти из России в Азию нарушаются санкции G7

Российская нефть в Азии продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний. Об этом говорит исследование Киевской школы экономики (KSE).
«Почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино, продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в 60 $ за баррель. И при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной», — сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования KSE.
В связи с проведением Россией спецоперации на Украине западные страны ввели ряд ограничительных мер. Ранее Министерство финансов РФ констатировало снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем 2022 года. В ведомстве заявили, что это последствия падения газового экспорта и снижения цены на нефть.
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