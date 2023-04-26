Аналитики KSE: при поставках нефти из России в Азию нарушаются санкции G7

27 апреля 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

При транспортировке нефти из РФ были использованы услуги G7 — KSE Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская нефть в Азии продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний. Об этом говорит исследование Киевской школы экономики (KSE). «Почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино, продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в 60 $ за баррель. И при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной», — сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования KSE. В связи с проведением Россией спецоперации на Украине западные страны ввели ряд ограничительных мер. Ранее Министерство финансов РФ констатировало снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем 2022 года. В ведомстве заявили, что это последствия падения газового экспорта и снижения цены на нефть.

Российская нефть в Азии продавалась выше установленной G7 предельной цены и с использованием услуг западных компаний. Об этом говорит исследование Киевской школы экономики (KSE). «Почти вся нефть, поступавшая из порта Козьмино, продавалась по цене, превышавшей установленный лимит в 60 $ за баррель. И при транспортировке более чем в половине случаев были использованы услуги компаний стран G7, хотя им запрещено это делать, если нефть продается по цене выше предельной», — сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования KSE. В связи с проведением Россией спецоперации на Украине западные страны ввели ряд ограничительных мер. Ранее Министерство финансов РФ констатировало снижение нефтегазовых доходов на 46% по сравнению с февралем 2022 года. В ведомстве заявили, что это последствия падения газового экспорта и снижения цены на нефть.