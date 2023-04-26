26 апреля 2023

Силовики задержали директора челябинского института

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Игорю Азархину, первому замглавы Сосновского района Челябинской области. Челябинск, спецсредства, арест, наручники
Елену Гнатышину обвиняют в получении взяток от студентов Фото:

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, ее обвиняют в получении взяток от студентов.

«Занимая руководящую должность, Гнатышина получила от студентов более 100 тысяч рублей. За это она решала их вопросы по организации учебного процесса. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — Рассказал источник.

По данным URA.RU, Гнатышиной уже избрали меру пресечения. Она находится под домашним арестом. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.

В конце января за аналогичное преступление был задержан заместитель Гнатышиной — Антон Семченко. По версии следствия он брал деньги со студентов, обещая помочь им на экзаменах и выполняя за них дипломные проекты. Семченко признал вину, стал сотрудничать со следствием.

На следующий день после задержания Семченко силовики пришли за проректором Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павлом Рябчуком. Ему предъявили обвинения в получении взяток и отправили под домашний арест.

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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Челябинской области задержали директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елену Гнатышину. Как сообщили URA.RU источник в силовых структурах, ее обвиняют в получении взяток от студентов. «Занимая руководящую должность, Гнатышина получила от студентов более 100 тысяч рублей. За это она решала их вопросы по организации учебного процесса. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — Рассказал источник. По данным URA.RU, Гнатышиной уже избрали меру пресечения. Она находится под домашним арестом. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили. В конце января за аналогичное преступление был задержан заместитель Гнатышиной — Антон Семченко. По версии следствия он брал деньги со студентов, обещая помочь им на экзаменах и выполняя за них дипломные проекты. Семченко признал вину, стал сотрудничать со следствием. На следующий день после задержания Семченко силовики пришли за проректором Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павлом Рябчуком. Ему предъявили обвинения в получении взяток и отправили под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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