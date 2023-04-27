27 апреля 2023

Суд затребовал данные об активах сына челябинского экс-губернатора и зарплатах сотрудников

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Суд затребовал данные о собственности сына экс-губернатора и доходах его сотрудников Фото:

Сотрудники налоговой инспекции предоставят арбитражному суду сведения о собственности сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра и доходах его сотрудников. Данные собираются в рамках дела о личном банкротстве, следует из определения суда.

«Ходатайство финансового управляющего удовлетворить. Истребовать следующие документы и сведения в отношении должника», — говорится в документе.

Суд определил перечень из восемнадцати пунктов, данные по которым следует предоставить. Информацию о Дубровском-младшем запросил финансовый управляющий Павел Стешенцев, поскольку сам он весь массив информации собрать бы не смог.

В итоге суду сообщат о движимом и недвижимом имуществе, включая снятые с учета в период с 2018 года. Также запрошены сведения об открытых и закрытых счетах в банках, уплате налогов, расчетах по соцплатежам. Кроме прочего, налоговики должны предоставить копии книг покупок и продаж, составленных актов и справок о доходах сотрудников.

Дело о банкротстве инициировано в сентябре 2021 года. Реструктуризация задолженности началась в январе 2022 года. В апреле 2023 года кредиторы не согласились с планом реструктуризации, попросив суд пересмотреть график. Суд назначил к выплате 21,97 млн рублей. Первый транш должен пройти до 9 июня, последний — до марта 2024 года.

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Сотрудники налоговой инспекции предоставят арбитражному суду сведения о собственности сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра и доходах его сотрудников. Данные собираются в рамках дела о личном банкротстве, следует из определения суда. «Ходатайство финансового управляющего удовлетворить. Истребовать следующие документы и сведения в отношении должника», — говорится в документе. Суд определил перечень из восемнадцати пунктов, данные по которым следует предоставить. Информацию о Дубровском-младшем запросил финансовый управляющий Павел Стешенцев, поскольку сам он весь массив информации собрать бы не смог. В итоге суду сообщат о движимом и недвижимом имуществе, включая снятые с учета в период с 2018 года. Также запрошены сведения об открытых и закрытых счетах в банках, уплате налогов, расчетах по соцплатежам. Кроме прочего, налоговики должны предоставить копии книг покупок и продаж, составленных актов и справок о доходах сотрудников. Дело о банкротстве инициировано в сентябре 2021 года. Реструктуризация задолженности началась в январе 2022 года. В апреле 2023 года кредиторы не согласились с планом реструктуризации, попросив суд пересмотреть график. Суд назначил к выплате 21,97 млн рублей. Первый транш должен пройти до 9 июня, последний — до марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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