28 апреля 2023

Дачников предупредили о штрафе до 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Курганская область, элеватор, крапива, сорняк, заросли травы
Заросший сорняками участок приравнивается к нецелевому использованию земли Фото:

За беспорядок на даче гражданина могут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Беспорядок могут признать нецелевым использованием земли.

«Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственностости», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Плеханова Ксению Садыкову.

Как пояснила Садыкова, такая санкция касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, владельцев участков, на которых возникли свалки. Дачникам нельзя копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать вокруг участка.

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За беспорядок на даче гражданина могут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Беспорядок могут признать нецелевым использованием земли. «Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственностости», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Плеханова Ксению Садыкову. Как пояснила Садыкова, такая санкция касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, владельцев участков, на которых возникли свалки. Дачникам нельзя копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать вокруг участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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