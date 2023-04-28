Дачников предупредили о штрафе до 50 тысяч рублей

За беспорядок на даче гражданина могут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Беспорядок могут признать нецелевым использованием земли.
«Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственностости», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Плеханова Ксению Садыкову.
Как пояснила Садыкова, такая санкция касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, владельцев участков, на которых возникли свалки. Дачникам нельзя копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать вокруг участка.
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