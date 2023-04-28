Дачников предупредили о штрафе до 50 тысяч рублей

29 апреля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Заросший сорняками участок приравнивается к нецелевому использованию земли Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU За беспорядок на даче гражданина могут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Беспорядок могут признать нецелевым использованием земли. «Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственностости», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Плеханова Ксению Садыкову. Как пояснила Садыкова, такая санкция касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, владельцев участков, на которых возникли свалки. Дачникам нельзя копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать вокруг участка.

За беспорядок на даче гражданина могут оштрафовать до 50 тысяч рублей. Беспорядок могут признать нецелевым использованием земли. «Отказ поддерживать порядок на своем участке приравнивается к нецелевому использованию земли, за что полагается штраф до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно даже изъятие объекта из собственностости», — сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на доцента РЭУ им. Плеханова Ксению Садыкову. Как пояснила Садыкова, такая санкция касается обладателей участков, заросших опасными растениями, сорняками и сухой травой, владельцев участков, на которых возникли свалки. Дачникам нельзя копить мусор, закапывать его в почву или разбрасывать вокруг участка.