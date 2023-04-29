В ХМАО полиция проводит проверку из-за конфликта сотрудников ТЦ и подростков

В Сургуте (ХМАО) полицейские начали проверку после появления информации в соцсетях о конфликте между охранниками, продавцами и подростками в торговом центре «Мир». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО, ранее заявления в полицию по данному факту не поступали.
«После постов в соцсетях информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции №1. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте продавцы и охранники торгового центра «Мир» пожаловались на поведение подростков. По их словам, дети долгое время терроризируют работников магазинов. Одна из потасовок произошла накануне.
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