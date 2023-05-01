Baza: в Москве по запросу Интерпола задержан миллиардер и сын генерала СВР Коротаев

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Алексея Коротаева подозревают в финансовых махинациях, сообщает Baza Фото:

В Москве задержали сына генерала Службы внешней разведки, миллиардера Алексея Коротаева. Он находится в международном розыске Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом сообщает Baza.

«На станции метро Москвы „Кутузовская“ сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что интерпол инициировал розыск сына генерала СВР по запросу Швейцарии, где он проживал долгое время.

Власти страны подозревают Коротаева в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2017 году его также обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро. Коротаева тогда приговорили к трем годам заключения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но спустя полгода он заплатил штраф и освободился.

URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.

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В Москве задержали сына генерала Службы внешней разведки, миллиардера Алексея Коротаева. Он находится в международном розыске Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом сообщает Baza. «На станции метро Москвы „Кутузовская“ сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что интерпол инициировал розыск сына генерала СВР по запросу Швейцарии, где он проживал долгое время. Власти страны подозревают Коротаева в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2017 году его также обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро. Коротаева тогда приговорили к трем годам заключения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но спустя полгода он заплатил штраф и освободился. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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