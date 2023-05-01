Baza: в Москве по запросу Интерпола задержан миллиардер и сын генерала СВР Коротаев

01 мая 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Алексея Коротаева подозревают в финансовых махинациях, сообщает Baza Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве задержали сына генерала Службы внешней разведки, миллиардера Алексея Коротаева. Он находится в международном розыске Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом сообщает Baza. «На станции метро Москвы „Кутузовская“ сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что интерпол инициировал розыск сына генерала СВР по запросу Швейцарии, где он проживал долгое время. Власти страны подозревают Коротаева в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2017 году его также обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро. Коротаева тогда приговорили к трем годам заключения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но спустя полгода он заплатил штраф и освободился. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.

В Москве задержали сына генерала Службы внешней разведки, миллиардера Алексея Коротаева. Он находится в международном розыске Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом сообщает Baza. «На станции метро Москвы „Кутузовская“ сработала камера с системой распознавания лиц — она заметила 36-летнего Алексея Коротаева, который находится в международном розыске Интерпола», — сообщают авторы telegram-канала. Уточняется, что интерпол инициировал розыск сына генерала СВР по запросу Швейцарии, где он проживал долгое время. Власти страны подозревают Коротаева в мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2017 году его также обвинили в финансовых махинациях и незаконном подписании чека на 18 миллионов евро. Коротаева тогда приговорили к трем годам заключения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но спустя полгода он заплатил штраф и освободился. URA.RU направило запрос в адрес ГУ МВД РФ по городу Москве. Ответ ожидается.