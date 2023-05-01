Юрист рассказала, как не получить штраф за животных на даче

Юрист Кудерко: за незаконное разведение скота на участке грозит штраф от 10 000 рублей

02 мая 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Для проверки законности разведения скота стоит проверить выписку ЕГРН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хозяин садового участка может получить штраф от 10 000 рублей за содержание на территории домашнего скота, кур и прочей живности. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. Чтобы не стать нарушителем, нужно проверить тип участка. Сделать это можно через выписку ЕГРН. «Если разрешенное использование отражено, как садоводство, огородничество или ИЖС, то проблем не будет. Если данных нет, выращивание животных и кур автоматически под запретом», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что за незаконное разведение скота положен штраф от 10 000 рублей и до 0,1% от кадастровой стоимости участка. Каждое садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) вправе устанавливать свои правила относительно животных. Согласно общим правилам, на участке можно держать любых птиц. В их число входят куры, гуси, индейки и прочие. Крупный рогатый скот можно содержать только на землях, где это разрешено. Если человек решил заняться животноводством, то он должен учесть нормативы при постройке зданий. При их нарушении все хозяйство может быть ликвидировано. За беспорядок на даче хозяин может заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Правоохранительные органы могут признать это нецелевым использованием земли.

Хозяин садового участка может получить штраф от 10 000 рублей за содержание на территории домашнего скота, кур и прочей живности. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко. Чтобы не стать нарушителем, нужно проверить тип участка. Сделать это можно через выписку ЕГРН. «Если разрешенное использование отражено, как садоводство, огородничество или ИЖС, то проблем не будет. Если данных нет, выращивание животных и кур автоматически под запретом», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм». Она отметила, что за незаконное разведение скота положен штраф от 10 000 рублей и до 0,1% от кадастровой стоимости участка. Каждое садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) вправе устанавливать свои правила относительно животных. Согласно общим правилам, на участке можно держать любых птиц. В их число входят куры, гуси, индейки и прочие. Крупный рогатый скот можно содержать только на землях, где это разрешено. Если человек решил заняться животноводством, то он должен учесть нормативы при постройке зданий. При их нарушении все хозяйство может быть ликвидировано. За беспорядок на даче хозяин может заплатить штраф до 50 тысяч рублей. Правоохранительные органы могут признать это нецелевым использованием земли.