В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД

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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, мина, разминирование, взрывное устройство, бомба
В Мелитополе заместитель начальника МВД по Запорожской области получил ранения в результате попытки покушения на его жизнь Фото:

В Мелитополе предприняли попытку покушения на заместителя начальника МВД по Запорожской области. Его пытались подорвать. Об этом сообщает Следственный комитет.

«У ворот жилого дома Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — поясняет Следком в своем telegram-канале. Уточняется, что заместитель начальника МВД в результате покушения получил ранения. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили покушение на полицейского — под его автомобиль заложили взрывное устройство. В городе также задерживали украинских диверсантов.

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В Мелитополе предприняли попытку покушения на заместителя начальника МВД по Запорожской области. Его пытались подорвать. Об этом сообщает Следственный комитет. «У ворот жилого дома Мелитополя было заложено самодельное взрывное устройство, которое привели в действие, когда заместитель начальника ГУВД России по Запорожской области открыл ворота, направляясь на работу», — поясняет Следком в своем telegram-канале. Уточняется, что заместитель начальника МВД в результате покушения получил ранения. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Ранее сообщалось, что в Мелитополе предотвратили покушение на полицейского — под его автомобиль заложили взрывное устройство. В городе также задерживали украинских диверсантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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