В Мелитополе предотвратили покушение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Мелитополя. Мелитополь, мелитополь
МВД сообщило о предотвращении покушения на полицейского в Мелитополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе под легковым автомобилем, который принадлежал полицейскому, обнаружили посторонний предмет. Устройство было изъято и уничтожено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.

«Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», — сообщили в МВД. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Мелитополе подорвали автомобиль, который вероятно принадлежал главе одной из крупнейших транспортных компаний города Ивану Ткачу. По версии следствия, его автомобиль подорвали диверсанты, считая Ткача «предателем киевского режима», передает «Царьград».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мелитополе под легковым автомобилем, который принадлежал полицейскому, обнаружили посторонний предмет. Устройство было изъято и уничтожено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Запорожской области. «Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», — сообщили в МВД. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее в Мелитополе подорвали автомобиль, который вероятно принадлежал главе одной из крупнейших транспортных компаний города Ивану Ткачу. По версии следствия, его автомобиль подорвали диверсанты, считая Ткача «предателем киевского режима», передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...