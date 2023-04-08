В Мелитополе предотвратили покушение на полицейского

В Мелитополе под легковым автомобилем, который принадлежал полицейскому, обнаружили посторонний предмет. Устройство было изъято и уничтожено. Об этом сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.
«Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», — сообщили в МВД. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Мелитополе подорвали автомобиль, который вероятно принадлежал главе одной из крупнейших транспортных компаний города Ивану Ткачу. По версии следствия, его автомобиль подорвали диверсанты, считая Ткача «предателем киевского режима», передает «Царьград».
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