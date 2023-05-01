«Газпром трансгаз Югорск» экономит на спецодежде для сотрудников

Сотрудники управления технологического транспорта «Газпром трансгаз Югорск» жалуются, что предприятие экономит на спецодежде. Водитель из УТТ поделился с агентством, что за два года рабочим выдали лишь один комплект летней рабочей формы.
«За два года выдали один комплект спецодежды. При нашем режиме работы, постоянной стирке он быстро износился, а новый не дают — приходится покупать на свои средства», — рассказал собеседник URA.RU.
Агентство обратилось за комментарием в «Газпром трансгаз Югорск». На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.
Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.
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