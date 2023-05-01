01 мая 2023
30 апреля 2023

«Газпром трансгаз Югорск» экономит на спецодежде для сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
В дочке «Газпрома» выдают один комплект спецодежды на несколько лет Фото:

Сотрудники управления технологического транспорта «Газпром трансгаз Югорск» жалуются, что предприятие экономит на спецодежде. Водитель из УТТ поделился с агентством, что за два года рабочим выдали лишь один комплект летней рабочей формы.

«За два года выдали один комплект спецодежды. При нашем режиме работы, постоянной стирке он быстро износился, а новый не дают — приходится покупать на свои средства», — рассказал собеседник URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в «Газпром трансгаз Югорск». На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.

Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники управления технологического транспорта «Газпром трансгаз Югорск» жалуются, что предприятие экономит на спецодежде. Водитель из УТТ поделился с агентством, что за два года рабочим выдали лишь один комплект летней рабочей формы. «За два года выдали один комплект спецодежды. При нашем режиме работы, постоянной стирке он быстро износился, а новый не дают — приходится покупать на свои средства», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в «Газпром трансгаз Югорск». На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...