«Газпром трансгаз Югорск» экономит на спецодежде для сотрудников

02 мая 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В дочке «Газпрома» выдают один комплект спецодежды на несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сотрудники управления технологического транспорта «Газпром трансгаз Югорск» жалуются, что предприятие экономит на спецодежде. Водитель из УТТ поделился с агентством, что за два года рабочим выдали лишь один комплект летней рабочей формы. «За два года выдали один комплект спецодежды. При нашем режиме работы, постоянной стирке он быстро износился, а новый не дают — приходится покупать на свои средства», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в «Газпром трансгаз Югорск». На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

Сотрудники управления технологического транспорта «Газпром трансгаз Югорск» жалуются, что предприятие экономит на спецодежде. Водитель из УТТ поделился с агентством, что за два года рабочим выдали лишь один комплект летней рабочей формы. «За два года выдали один комплект спецодежды. При нашем режиме работы, постоянной стирке он быстро износился, а новый не дают — приходится покупать на свои средства», — рассказал собеседник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в «Газпром трансгаз Югорск». На момент публикации новости ответ на запрос не пришел. Ранее URA.RU писало, что «Газпром трансгаз Югорск» выставил на продажу асфальтобетонный завод в Югорске (ХМАО). Начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.