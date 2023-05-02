В Коркино Челябинской области больше месяца разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Мальчик пропал еще 3 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда.
«Распопов Владислав Вадимович, 17 лет (2005 г. р.). 03.04. 2023 года ушел из здания по адресу: г. Коркино, ул. Мира, д. 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».
В посте, размещенном волонтерами, уточняется, что рост молодого человека составляет 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие. Мальчик был одет в демисезонную куртку черного цвета, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
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