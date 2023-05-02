02 мая 2023

В Коркино больше месяца разыскивают пропавшего подростка. Скрин

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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Мальчик пропал еще 3 апреля Фото:

В Коркино Челябинской области больше месяца разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Мальчик пропал еще 3 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда.

«Распопов Владислав Вадимович, 17 лет (2005 г. р.). 03.04. 2023 года ушел из здания по адресу: г. Коркино, ул. Мира, д. 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

В посте, размещенном волонтерами, уточняется, что рост молодого человека составляет 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие. Мальчик был одет в демисезонную куртку черного цвета, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Мальчика ищут по всему региону
Мальчика ищут по всему региону

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В Коркино Челябинской области больше месяца разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Мальчик пропал еще 3 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда. «Распопов Владислав Вадимович, 17 лет (2005 г. р.). 03.04. 2023 года ушел из здания по адресу: г. Коркино, ул. Мира, д. 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». В посте, размещенном волонтерами, уточняется, что рост молодого человека составляет 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие. Мальчик был одет в демисезонную куртку черного цвета, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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