В Коркино больше месяца разыскивают пропавшего подростка. Скрин

03 мая 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал еще 3 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Коркино Челябинской области больше месяца разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Мальчик пропал еще 3 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда. «Распопов Владислав Вадимович, 17 лет (2005 г. р.). 03.04. 2023 года ушел из здания по адресу: г. Коркино, ул. Мира, д. 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». В посте, размещенном волонтерами, уточняется, что рост молодого человека составляет 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие. Мальчик был одет в демисезонную куртку черного цвета, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Мальчика ищут по всему региону Скрин с социальной сети «ВКонтакте»

В Коркино Челябинской области больше месяца разыскивают пропавшего 17-летнего юношу. Мальчик пропал еще 3 апреля, сообщают волонтеры поискового отряда. «Распопов Владислав Вадимович, 17 лет (2005 г. р.). 03.04. 2023 года ушел из здания по адресу: г. Коркино, ул. Мира, д. 52А, и до сих пор его местонахождение неизвестно», — указано в сообществе «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». В посте, размещенном волонтерами, уточняется, что рост молодого человека составляет 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза карие. Мальчик был одет в демисезонную куртку черного цвета, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.