В Перми фейерверк на 9 Мая обойдется в 10 раз дешевле, чем на 300-летие города

03 мая 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

9 Мая фейерверк продлится не менее 10 минут Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Власти Перми опубликовали данные о стоимости праздничного фейерверка на День Победы. Если подобное шоу на День города обойдется бюджету в 10 млн рублей, то 9 Мая праздничный салют будет стоить чуть более одного миллиона, следует из контракта заключенного с компанией-исполнителем. «Услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка (9 мая 2023 года). Стоимость — 1 072 500 рублей», — говорится в контракте, размещенном на портале госзакупок. Согласно техзаданию, фейерверк будет длиться не менее 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что праздничный фейерверк 12 июня в честь 300-летия Перми будет стоить 10 млн рублей. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» продолжительностью не менее 20 минут устроит театр огня «Кама».

Власти Перми опубликовали данные о стоимости праздничного фейерверка на День Победы. Если подобное шоу на День города обойдется бюджету в 10 млн рублей, то 9 Мая праздничный салют будет стоить чуть более одного миллиона, следует из контракта заключенного с компанией-исполнителем. «Услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка (9 мая 2023 года). Стоимость — 1 072 500 рублей», — говорится в контракте, размещенном на портале госзакупок. Согласно техзаданию, фейерверк будет длиться не менее 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что праздничный фейерверк 12 июня в честь 300-летия Перми будет стоить 10 млн рублей. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» продолжительностью не менее 20 минут устроит театр огня «Кама».