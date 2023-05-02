02 мая 2023

В Перми фейерверк на 9 Мая обойдется в 10 раз дешевле, чем на 300-летие города

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Салют День Победы. Пермь, салют, день победы, фейерверк, 9 мая 2022
9 Мая фейерверк продлится не менее 10 минут Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Власти Перми опубликовали данные о стоимости праздничного фейерверка на День Победы. Если подобное шоу на День города обойдется бюджету в 10 млн рублей, то 9 Мая праздничный салют будет стоить чуть более одного миллиона, следует из контракта заключенного с компанией-исполнителем.

«Услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка (9 мая 2023 года). Стоимость — 1 072 500 рублей», — говорится в контракте, размещенном на портале госзакупок. Согласно техзаданию, фейерверк будет длиться не менее 10 минут.

Ранее URA.RU рассказывало, что праздничный фейерверк 12 июня в честь 300-летия Перми будет стоить 10 млн рублей. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» продолжительностью не менее 20 минут устроит театр огня «Кама».

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Власти Перми опубликовали данные о стоимости праздничного фейерверка на День Победы. Если подобное шоу на День города обойдется бюджету в 10 млн рублей, то 9 Мая праздничный салют будет стоить чуть более одного миллиона, следует из контракта заключенного с компанией-исполнителем. «Услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка (9 мая 2023 года). Стоимость — 1 072 500 рублей», — говорится в контракте, размещенном на портале госзакупок. Согласно техзаданию, фейерверк будет длиться не менее 10 минут. Ранее URA.RU рассказывало, что праздничный фейерверк 12 июня в честь 300-летия Перми будет стоить 10 млн рублей. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» продолжительностью не менее 20 минут устроит театр огня «Кама».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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