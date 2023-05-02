В Перми фейерверк на 9 Мая обойдется в 10 раз дешевле, чем на 300-летие города

Власти Перми опубликовали данные о стоимости праздничного фейерверка на День Победы. Если подобное шоу на День города обойдется бюджету в 10 млн рублей, то 9 Мая праздничный салют будет стоить чуть более одного миллиона, следует из контракта заключенного с компанией-исполнителем.
«Услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка (9 мая 2023 года). Стоимость — 1 072 500 рублей», — говорится в контракте, размещенном на портале госзакупок. Согласно техзаданию, фейерверк будет длиться не менее 10 минут.
Ранее URA.RU рассказывало, что праздничный фейерверк 12 июня в честь 300-летия Перми будет стоить 10 млн рублей. Театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме» продолжительностью не менее 20 минут устроит театр огня «Кама».
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