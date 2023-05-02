В Екатеринбурге выявили топ-5 самых успешных застройщиков

В топ успешных застройщиков Екатеринбурга вошли TEN, «Кортрос», «Атомстройкомплекс», «ЛСР» и «Брусника»

03 мая 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Девелоперы активизировали реализацию новостроек в Екатеринбурге Фото: Московец Илья © URA.RU На фоне высокого уровня объема предложений новостроек в Екатеринбурге, общий показатель которого достиг 1,26 млн квадратных метров в марте 2023 года, эксперты по недвижимости составили топ-5 девелоперов по реализации «жилых метров». Лидер рейтинга реализовал порядка 33,8 тысяч квадратных метров жилья за первый квартал нынешнего года. Об этом URA.RU рассказали в аналитическом сервисе «Объектив РФ». «Первое место по реализации жилой площади за первые три месяца 2023 года занял TEN девелопмент, на его счету 33,8 тысячи квадратных метров. На втором месте разместился ГК „Кортрос“ (группу компаний на Среднем Урале представляет АО СЗ „РСГ-Академическое“) с показателем в 25 тысячи квадратных метров. На третьей строке рейтинга „Атомстройкомплекс“. Девелопер, реализовавший порядка 23 тысячи квадратов в Екатеринбурге. Четвертое место — группа „ЛСР“, на счету которой 20 тысяч квадратных метров. Замыкает рейтинг „Брусника“ — 17 тысяч реализованных квадратов», — сказано в сообщении. Рейтинг составлен на основании данных Росреестра по договорам делового участия (ДДУ) и уступок прав требования (ДУПТ), актуальных на 8 апреля 2023 года. В настоящее время в Екатеринбурге на стадии строительства находится около 3,8 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Также по данным Росреестра с января по март 2023 года в столице Урала зарегистрировано более 4,3 тысяч ДДУ, а прогнозное значение может превысить 5,3 тысячи. За апрель 2023 года число нереализованных квартир в Екатеринбурге увеличилось до 47,1 тысячи. Кроме этого, Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов РФ. В регионе ввели около трех миллионов квадратных метров жилплощади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне высокого уровня объема предложений новостроек в Екатеринбурге, общий показатель которого достиг 1,26 млн квадратных метров в марте 2023 года, эксперты по недвижимости составили топ-5 девелоперов по реализации «жилых метров». Лидер рейтинга реализовал порядка 33,8 тысяч квадратных метров жилья за первый квартал нынешнего года. Об этом URA.RU рассказали в аналитическом сервисе «Объектив РФ». «Первое место по реализации жилой площади за первые три месяца 2023 года занял TEN девелопмент, на его счету 33,8 тысячи квадратных метров. На втором месте разместился ГК „Кортрос“ (группу компаний на Среднем Урале представляет АО СЗ „РСГ-Академическое“) с показателем в 25 тысячи квадратных метров. На третьей строке рейтинга „Атомстройкомплекс“. Девелопер, реализовавший порядка 23 тысячи квадратов в Екатеринбурге. Четвертое место — группа „ЛСР“, на счету которой 20 тысяч квадратных метров. Замыкает рейтинг „Брусника“ — 17 тысяч реализованных квадратов», — сказано в сообщении. Рейтинг составлен на основании данных Росреестра по договорам делового участия (ДДУ) и уступок прав требования (ДУПТ), актуальных на 8 апреля 2023 года. В настоящее время в Екатеринбурге на стадии строительства находится около 3,8 млн квадратных метров многоквартирного жилья. Также по данным Росреестра с января по март 2023 года в столице Урала зарегистрировано более 4,3 тысяч ДДУ, а прогнозное значение может превысить 5,3 тысячи. За апрель 2023 года число нереализованных квартир в Екатеринбурге увеличилось до 47,1 тысячи. Кроме этого, Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов РФ. В регионе ввели около трех миллионов квадратных метров жилплощади.