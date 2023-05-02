В Екатеринбурге не могут продать десятки тысяч квартир

Количество продаваемых квартир в Екатеринбурге взлетело до 47 тысяч

Количество нереализованных студий в Екатеринбурге выросло до 90% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге рекордно вырос объем предложения всех видов новостроек. За апрель 2023 года число нереализованных квартир увеличилось до 47,1 тысячи. Об этом сообщает telegram-канал REBURG EKB.

«В последние месяцы активность на рынке новостроек растет, но еще быстрее растет объем предложения. Девелоперы Екатеринбурга продолжают наполнять рынок новыми проектами. В апреле 2023 года число нереализованных квартир в новостройках уральской столицы выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022)», — сказано в сообщении.

За последний год темп нереализованных студий вырос до 90%, однокомнатных квартир до 66%, двухкомнатных до 47%, трехкомнатных до 45%, а четырехкомнатных до 23%. Основной причиной активного роста объема предложений стал запуск с апреля 2020 года льготного кредитования.

Свердловская область заняла восьмое место по объему введенного жилья среди субъектов РФ. В регионе ввели порядка трех миллионов квадратных метров жилья. Также с начала 2023 года среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на покупку квартир в новостройках на 5,9%. Кроме этого, поднялся интерес и ко вторичному жилью более чем на 20%.