Иранские авто в Челябинске станут ценовым ориентиром для других машин

Эксперты оценили перспективы продаж иранских авто в Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автомобили иранских марок в Челябинской области сыграют роль ценового ориентира для машин массового сегмента. Как URA.RU рассказали участники рынка, перспективы ближневосточного автопрома зависят от ряда факторов.

«Российская Lada всегда являлась точкой отсчета, обеспечивая в регионе минимальную цену. Иностранцы отталкивались от этой стоимости, чтобы продавать дороже, но на определенное количество процентов. Сегодня эту роль на себя в Челябинске и России в целом смогут взять иранские производители», — сказал URA.RU президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский.

Эксперт добавил, что ценник будет сопоставимым с Lada Granta. И даже незначительно превышение стоимости «иранцев» по отношению к продукции отечественного автопрома выступит для российских и остальных машин сдерживающим фактором. На доступную цену как фактор эффективности продаж машин иранского автопрома в разговоре с URA.RU указал также генеральный директор компании «СберАвто» Илья Федорченко. По мнению участника рынка, перспективы реализации ближневосточных автомобилей зависят от двух ключевых параметров. Так, стоимость машин должна быть ниже или сопоставима с ценой автомобилей отечественных производителей. Также при росте банковских ставок по автокредитам иранцам важно предложить покупателям свои финпрограммы.

Федорченко отметил наличие дефицита предложения в массовом сегменте. В настоящий момент сегмент представлен только Lada, поэтому емкость рынка высока. Особенно это касается, по словам собеседника информагентства, категории седанов B- и C-классов. Иранские иномарки, считает участник рынка, будут привычны российским водителям, поскольку большинство из них разрабатывается и создается на базе знакомых брендов вроде Peugeot.

Дополнительным преимуществом иранского автопрома станет сеть обслуживания и логистика запчастей, которые повлияют на стоимость и скорость обслуживания машин и отразятся на стоимости страхования. Критерий надежности автомобилей для российских покупателей также имеет важную роль, и это потребует значительных вложений в создание соответствующего имиджа новых для рынка брендов.

По данным СМИ, в России будут продаваться марки из Ирана: модельный ряд Saipa (Quik, Saina и Shahin) и модели IKCO (Dena и Tara). В пресс-службах крупных челябинских автоцентров, «Регинас» и «Сатурн», URA.RU заявили, что в настоящий момент о планах реализации иранских автомобилей в их салонах пока говорить рано.