02 мая 2023

Пенсионный фонд в ХМАО отказал инвалиду в начислении 10 лет трудового стажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный Фонд Российской Федерации в Ленинском районе. Екатеринбург, ленинский район, логотип, пенсионный фонд, пенсионный фонд рф, вывеска, улица вайнера26
Югорчанин начал судебные тяжбы с пенсионным фондом Фото:

В пенсионном фонде ХМАО отказались включать в трудовой стаж инвалида 10 лет работы сварщиком. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советник» Алексей Редькин.

«Мужчина 10 лет работал сварщиком на хлебозаводе. Из-за чего у него были повреждены легкие и он стал инвалидом. На пенсию он должен был выйти раньше, но когда пришел ее оформлять, в ПФР отказались включать в стаж 10 лет работы сварщиком. Мотивировали отказ сотрудники фонда тем, что на хлебозаводе сварщик не нужен», — сообщил Редькин.

Сейчас мужчина пытается отстоять свою правоту в суде. ПФР требуют мужчину доказать, что он действительно работал на хлебозаводе. «Несмотря на то, что высший суд страны заявляет о том, что гражданин не должен доказывать свой стаж, если работодатель что-то не оформил, от моего клиента как раз таки требуют этих доказательств. А где их взять, если работодатель до ликвидации предприятия не сдал их в архив», — добавил Редькин.

За разъяснениями журналист агентства обратился в пенсионный фонд ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пенсионный фонд отказывается начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. Руководитель компании умер и не успел занести данные работников в архив. Теперь жители должны доказывать ПФР, что работали в данной организации.

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В пенсионном фонде ХМАО отказались включать в трудовой стаж инвалида 10 лет работы сварщиком. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советник» Алексей Редькин. «Мужчина 10 лет работал сварщиком на хлебозаводе. Из-за чего у него были повреждены легкие и он стал инвалидом. На пенсию он должен был выйти раньше, но когда пришел ее оформлять, в ПФР отказались включать в стаж 10 лет работы сварщиком. Мотивировали отказ сотрудники фонда тем, что на хлебозаводе сварщик не нужен», — сообщил Редькин. Сейчас мужчина пытается отстоять свою правоту в суде. ПФР требуют мужчину доказать, что он действительно работал на хлебозаводе. «Несмотря на то, что высший суд страны заявляет о том, что гражданин не должен доказывать свой стаж, если работодатель что-то не оформил, от моего клиента как раз таки требуют этих доказательств. А где их взять, если работодатель до ликвидации предприятия не сдал их в архив», — добавил Редькин. За разъяснениями журналист агентства обратился в пенсионный фонд ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пенсионный фонд отказывается начислять пенсию жителям из-за смерти работодателя. Руководитель компании умер и не успел занести данные работников в архив. Теперь жители должны доказывать ПФР, что работали в данной организации.
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