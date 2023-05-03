03 мая 2023
02 мая 2023

Работникам дворца искусств «Сургутнефтегаза» дали выходной после сообщения о бомбе в здании

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация. Челябинск., разминирование
Сообщение о бомбе было ложным Фото:

Сотрудников дворца искусств «Нефтяник», принадлежащего компании «Сургутнефтегаз», отправили по домам после сообщения о бомбе в здании. Об этом URA.RU сообщил источник в «Сургутнефтегазе».

«Сирены не было. Всех предупредили, чтоб вышли в парк рядом с дворцом. Сказали, что пришло сообщение о бомбе в здании. Когда мы отошли, туда приехала полиция. Что делали спецслужбы дальше, не знаю. Нас после небольшого ожидания в парке отправили по домам», — сообщил собеседник.

Как сообщил источник в правоохранительных структурах города, информация о бомбе была ложной. «После прибытия на место сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками проверили здание. Опасных предметов не обнаружено. Угрозы взрыва нет», — сообщил источник.

В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства подтвердили информацию об инциденте. Также добавили, что после проверки дворец начал работать в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуируют институт из-за угрозы взрыва. На почту института экономики и права поступило сообщения о взрывном устройстве.

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Сотрудников дворца искусств «Нефтяник», принадлежащего компании «Сургутнефтегаз», отправили по домам после сообщения о бомбе в здании. Об этом URA.RU сообщил источник в «Сургутнефтегазе». «Сирены не было. Всех предупредили, чтоб вышли в парк рядом с дворцом. Сказали, что пришло сообщение о бомбе в здании. Когда мы отошли, туда приехала полиция. Что делали спецслужбы дальше, не знаю. Нас после небольшого ожидания в парке отправили по домам», — сообщил собеседник. Как сообщил источник в правоохранительных структурах города, информация о бомбе была ложной. «После прибытия на место сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками проверили здание. Опасных предметов не обнаружено. Угрозы взрыва нет», — сообщил источник. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства подтвердили информацию об инциденте. Также добавили, что после проверки дворец начал работать в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуируют институт из-за угрозы взрыва. На почту института экономики и права поступило сообщения о взрывном устройстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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