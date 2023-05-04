Челябинский губернатор обратился к землякам из-за пожаров

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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер попросил жителей области быть осторожней с огнем Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к землякам из-за недавних пожаров в регионе. В социальных сетях он попросил жителей быть осторожней и бдительней.

«Обращаюсь сейчас к каждому из вас. Ситуация с пожарами очень напряженная. Каждый день сотни новых очагов по всей области. Огонь угрожает лесам, населенным пунктам, социальным объектам, садовым товариществам. Но главное — огонь угрожает жизням людей», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что пожарные службы работают на пределе своих возможностей. Им помогают волонтеры. Их Текслер поблагодарил отдельно.

«Давайте вместе сделаем все, чтобы избежать новых пожаров. О любых угрозах возгорания сразу сообщайте в МЧС, пишите мне», — подытожил Текслер.

Челябинскую область 4 мая окутали пожары. Горело сразу несколько СНТ. Пожар затронул жилые дома и надворные постройки. Пожарные смогли «отбить» строения и не допустить распространения огня.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к землякам из-за недавних пожаров в регионе. В социальных сетях он попросил жителей быть осторожней и бдительней. «Обращаюсь сейчас к каждому из вас. Ситуация с пожарами очень напряженная. Каждый день сотни новых очагов по всей области. Огонь угрожает лесам, населенным пунктам, социальным объектам, садовым товариществам. Но главное — огонь угрожает жизням людей», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что пожарные службы работают на пределе своих возможностей. Им помогают волонтеры. Их Текслер поблагодарил отдельно. «Давайте вместе сделаем все, чтобы избежать новых пожаров. О любых угрозах возгорания сразу сообщайте в МЧС, пишите мне», — подытожил Текслер. Челябинскую область 4 мая окутали пожары. Горело сразу несколько СНТ. Пожар затронул жилые дома и надворные постройки. Пожарные смогли «отбить» строения и не допустить распространения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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