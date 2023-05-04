Под Челябинском горит СНТ «Юбилейный» (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Под Челябинском горит СНТ «Юбилейный». Это уже второе садовое товарищество за день, подвергшееся возгоранию. О пожаре URA.RU сообщил председатель союза садоводов Константин Толкачев.

«Огонь рядом с железной дорогой. А через нее сухой камыш и СНТ „Юбилейный“», — сообщил URA.RU Толкачев.

По словам председателя, пока у границ товарищества не наблюдается ни одной пожарной машины. Железнодорожники, отмечает Толкачев, также не заинтересованы в тушении пожара.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на данном участке было два ландшафтных пожара. Распространение огня на обоих остановлено. Проводится осмотр места пожара. На каждом участке работают по пять единиц техники. Угроза объектам снята.

СНТ «Юбилейный» находится рядом с поселком Федоровка, который ранее пожарные смогли отстоять. Скорее всего, возгорание пошло оттуда.