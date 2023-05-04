Под Челябинском горят сады. Фото, видео

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, пожар, тушение огня, огонь, лесной пожар, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Под Челябинском горит СНТ «Юбилейный» (фото из архива) Фото:
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Под Челябинском горит СНТ «Юбилейный». Это уже второе садовое товарищество за день, подвергшееся возгоранию. О пожаре URA.RU сообщил председатель союза садоводов Константин Толкачев.

«Огонь рядом с железной дорогой. А через нее сухой камыш и СНТ „Юбилейный“», — сообщил URA.RU Толкачев.

По словам председателя, пока у границ товарищества не наблюдается ни одной пожарной машины. Железнодорожники, отмечает Толкачев, также не заинтересованы в тушении пожара.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на данном участке было два ландшафтных пожара. Распространение огня на обоих остановлено. Проводится осмотр места пожара. На каждом участке работают по пять единиц техники. Угроза объектам снята.

СНТ «Юбилейный» находится рядом с поселком Федоровка, который ранее пожарные смогли отстоять. Скорее всего, возгорание пошло оттуда.

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Под Челябинском горит СНТ «Юбилейный». Это уже второе садовое товарищество за день, подвергшееся возгоранию. О пожаре URA.RU сообщил председатель союза садоводов Константин Толкачев. «Огонь рядом с железной дорогой. А через нее сухой камыш и СНТ „Юбилейный“», — сообщил URA.RU Толкачев. По словам председателя, пока у границ товарищества не наблюдается ни одной пожарной машины. Железнодорожники, отмечает Толкачев, также не заинтересованы в тушении пожара. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на данном участке было два ландшафтных пожара. Распространение огня на обоих остановлено. Проводится осмотр места пожара. На каждом участке работают по пять единиц техники. Угроза объектам снята. СНТ «Юбилейный» находится рядом с поселком Федоровка, который ранее пожарные смогли отстоять. Скорее всего, возгорание пошло оттуда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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