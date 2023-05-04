04 мая 2023
03 мая 2023

Жители ХМАО делятся фотографиями небесного явления. Фото

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях публикуют фото радуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Радуга над городом. Челябинск, закат, радуга, погода, небо, лето, красота, климат, природа, экология
Жители Ханты-Мансийска поделились фотографиями радуги Фото:

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях вечером 4 мая.

«Первая радуга в этом году», — подписал фото анонимный автор. Пост опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане выразили восхищение смайлами. Они также опубликовали в комментариях свои снимки.

Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. За полчаса запись набрала более 100 лайков.

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Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях вечером 4 мая. «Первая радуга в этом году», — подписал фото анонимный автор. Пост опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». Горожане выразили восхищение смайлами. Они также опубликовали в комментариях свои снимки. Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. За полчаса запись набрала более 100 лайков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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