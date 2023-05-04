Жители Ханты-Мансийска поделились фотографиями радуги
Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) запечатлели первую в этом сезоне радугу. Снимками небесного явления они поделились в соцсетях вечером 4 мая.
«Первая радуга в этом году», — подписал фото анонимный автор. Пост опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане выразили восхищение смайлами. Они также опубликовали в комментариях свои снимки.
Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска запечатлел небо в цветах российского триколора. За полчаса запись набрала более 100 лайков.
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