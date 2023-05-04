Пермский Театр-Театр приглашает зрителей на ночную программу

Участники экскурсии увидят ночную жизнь театра Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский академический Театр-Театр устраивает для зрителей уникальную ночную программу (18+). Ведущий артист Альберт Макаров в полночь проведет для посетителей авторскую экскурсию и даст концерт.

«Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров приглашает вас в уникальное путешествие по ночному Театру-Театру. В финале вы окажетесь на небольшом ламповом концерте, устроившись на мягких пуфиках в верхнем фойе с видом на ночную Пермь», — сообщается на сайте театра.

Экскурсия-концерт пройдет в ночь с 13 на 14 мая. Билеты можно приобрести на сайте театра за 1500 рублей.