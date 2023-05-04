04 мая 2023

Пермский Театр-Театр приглашает зрителей на ночную программу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Участники экскурсии увидят ночную жизнь театра Фото:

Пермский академический Театр-Театр устраивает для зрителей уникальную ночную программу (18+). Ведущий артист Альберт Макаров в полночь проведет для посетителей авторскую экскурсию и даст концерт.

«Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров приглашает вас в уникальное путешествие по ночному Театру-Театру. В финале вы окажетесь на небольшом ламповом концерте, устроившись на мягких пуфиках в верхнем фойе с видом на ночную Пермь», — сообщается на сайте театра.

Экскурсия-концерт пройдет в ночь с 13 на 14 мая. Билеты можно приобрести на сайте театра за 1500 рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский академический Театр-Театр устраивает для зрителей уникальную ночную программу (18+). Ведущий артист Альберт Макаров в полночь проведет для посетителей авторскую экскурсию и даст концерт. «Ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров приглашает вас в уникальное путешествие по ночному Театру-Театру. В финале вы окажетесь на небольшом ламповом концерте, устроившись на мягких пуфиках в верхнем фойе с видом на ночную Пермь», — сообщается на сайте театра. Экскурсия-концерт пройдет в ночь с 13 на 14 мая. Билеты можно приобрести на сайте театра за 1500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...