Семь пермских стартапов стали участниками фонда «Сколково»

05 мая 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Резиденты «Сколково» из Пермского края могут воспользоваться различными мерами поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семь компаний из Пермского края в 2023 году стали резидентами фонда «Сколково». Об этом URA.RU рассказал директор департамента регионального развития организации Юрий Сибирский. «В этом году статус резидентов (в том числе с помощью регионального оператора) получили семь компаний. С момента открытия регионального оператора количество участников фонда в регионе выросло более чем в 2,5 раза до 51 участника», — приводит пресс-служба «Сколково» слова Сибирского. Так, в числе компаний, ставшими резидентами «Сколково», общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭКО», Нейротех, Паццабот, Стартстейдж «Т.Парк ИТ» и «Фейспасс», а также акционерное общество «Кобальт 24». Среди указанных стартапов наибольшую выручку по итогам 2022 года показали ООО «Фейспасс» (22,4 млн рублей) и АО «Кобальт» (13,9 млн рублей). Последнее предлагает одноименную информационную платформу для подготовки и ведения документации в строительстве. Компания «Фейспасс», в свою очередь, разработала и внедрила платформа для создания интеллектуальных систем безопасности. Отмечается, что по количеству участников «Сколково» Прикамье входит в ТОП-10 субъектов РФ. Общая выручка региональных резидентов, по данным за 2022 год, составила в 3,5 млрд рублей. Сибирский отметил, что все новые участники «Сколково» могут использовать различные меры поддержки. В числе таковых налоговые льготы, гранты на пилотные внедрения цифровых решений, возмещение части инвестиций в технологические компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семь компаний из Пермского края в 2023 году стали резидентами фонда «Сколково». Об этом URA.RU рассказал директор департамента регионального развития организации Юрий Сибирский. «В этом году статус резидентов (в том числе с помощью регионального оператора) получили семь компаний. С момента открытия регионального оператора количество участников фонда в регионе выросло более чем в 2,5 раза до 51 участника», — приводит пресс-служба «Сколково» слова Сибирского. Так, в числе компаний, ставшими резидентами «Сколково», общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭКО», Нейротех, Паццабот, Стартстейдж «Т.Парк ИТ» и «Фейспасс», а также акционерное общество «Кобальт 24». Среди указанных стартапов наибольшую выручку по итогам 2022 года показали ООО «Фейспасс» (22,4 млн рублей) и АО «Кобальт» (13,9 млн рублей). Последнее предлагает одноименную информационную платформу для подготовки и ведения документации в строительстве. Компания «Фейспасс», в свою очередь, разработала и внедрила платформа для создания интеллектуальных систем безопасности. Отмечается, что по количеству участников «Сколково» Прикамье входит в ТОП-10 субъектов РФ. Общая выручка региональных резидентов, по данным за 2022 год, составила в 3,5 млрд рублей. Сибирский отметил, что все новые участники «Сколково» могут использовать различные меры поддержки. В числе таковых налоговые льготы, гранты на пилотные внедрения цифровых решений, возмещение части инвестиций в технологические компании.