Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.
«На перекрестке улиц Селькоровская — Окружная видимо что-то загорелось. Теперь по всему району чувствуется запах гари. Вышел прогуляться на улицу буквально на 15 минут и заболела голова из-за запаха», — рассказал читатель URA.RU.
Екатеринбуржцы связывают запах гари с возможным пожаром. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что днем 5 мая в микрорайоне Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха после пожара на складах.
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