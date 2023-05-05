05 мая 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на запах гари. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари Фото:

Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«На перекрестке улиц Селькоровская — Окружная видимо что-то загорелось. Теперь по всему району чувствуется запах гари. Вышел прогуляться на улицу буквально на 15 минут и заболела голова из-за запаха», — рассказал читатель URA.RU.

Екатеринбуржцы связывают запах гари с возможным пожаром. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что днем 5 мая в микрорайоне Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха после пожара на складах.

Екатеринбуржцы предполагают, что на перекрестке улиц Селькоровская — Окружная произошел пожар
Екатеринбуржцы предполагают, что на перекрестке улиц Селькоровская — Окружная произошел пожар
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Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «На перекрестке улиц Селькоровская — Окружная видимо что-то загорелось. Теперь по всему району чувствуется запах гари. Вышел прогуляться на улицу буквально на 15 минут и заболела голова из-за запаха», — рассказал читатель URA.RU. Екатеринбуржцы связывают запах гари с возможным пожаром. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что днем 5 мая в микрорайоне Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха после пожара на складах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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