Екатеринбуржцы пожаловались на запах гари. Фото

06 мая 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «На перекрестке улиц Селькоровская — Окружная видимо что-то загорелось. Теперь по всему району чувствуется запах гари. Вышел прогуляться на улицу буквально на 15 минут и заболела голова из-за запаха», — рассказал читатель URA.RU. Екатеринбуржцы связывают запах гари с возможным пожаром. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что днем 5 мая в микрорайоне Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха после пожара на складах. Екатеринбуржцы предполагают, что на перекрестке улиц Селькоровская — Окружная произошел пожар Фото: читательница URA.RU Диана

Жители микрорайона Елизавет в Екатеринбурге пожаловались на запах гари. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «На перекрестке улиц Селькоровская — Окружная видимо что-то загорелось. Теперь по всему району чувствуется запах гари. Вышел прогуляться на улицу буквально на 15 минут и заболела голова из-за запаха», — рассказал читатель URA.RU. Екатеринбуржцы связывают запах гари с возможным пожаром. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что днем 5 мая в микрорайоне Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Площадь возгорания разрослась с 2000 до 4000 квадратных метров. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора пообещали проверить качество воздуха после пожара на складах.